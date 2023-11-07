«Арсенал» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

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вчера, 20:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.32. На ничейный результат можно поставить за 5.7, а победа «Севильи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.55. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Арсенал» набрал шесть очков в трех турах Лиги Чемпионов и вполне уверенно себя чувствует на первом месте, опережая ближайшего соперника на один пункт. Коллектив рассчитывает уже в ближайших турах оформить путевку в плей-офф и сконцентрироваться на чемпионате, где проблем у «канониров» гораздо больше. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» уступил на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), а ранее проиграл «Вест Хэму» (1:3) в кубке английской лиги.

«Севилья» еще не побеждала в этом сезоне Лиги Чемпионов и за три игры смогла найти лишь два пункта. Тем не менее, испанский клуб оставляет за собой неплохие шансы на выход в 1/8 финала, особенно если сможет отобрать очки в Лондоне у лидера группы. Два последних поединка «Севильи» в Ла Лиге завершились ничьими с «Селтой» (1:1) и «Кадисом» (2:2).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних выездных матчей «Севильи» завершились ничьими

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» будет иметь преимущество и постарается добиться результата как можно быстрее. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.