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«Арсенал» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

вчера, 20:04
Арсенал

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.32. На ничейный результат можно поставить за 5.7, а победа «Севильи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.325.729.35
Лига Ставок 1.98 3.80 3.30
Pari 1.32 6.00 10.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.55. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Арсенал» набрал шесть очков в трех турах Лиги Чемпионов и вполне уверенно себя чувствует на первом месте, опережая ближайшего соперника на один пункт. Коллектив рассчитывает уже в ближайших турах оформить путевку в плей-офф и сконцентрироваться на чемпионате, где проблем у «канониров» гораздо больше. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» уступил на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), а ранее проиграл «Вест Хэму» (1:3) в кубке английской лиги.

«Севилья» еще не побеждала в этом сезоне Лиги Чемпионов и за три игры смогла найти лишь два пункта. Тем не менее, испанский клуб оставляет за собой неплохие шансы на выход в 1/8 финала, особенно если сможет отобрать очки в Лондоне у лидера группы. Два последних поединка «Севильи» в Ла Лиге завершились ничьими с «Селтой» (1:1) и «Кадисом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних выездных матчей «Севильи» завершились ничьими
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» будет иметь преимущество и постарается добиться результата как можно быстрее. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.06 1.26 2.46 1.59 1.93 1.95
Лига Ставок 2.12 1.66 1.68 2.09
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 20:10
Не думаю что Арсенал в родных стенах уступит гостям, но учитывая что это все же Севилья, можно подстраховаться нулевой форой.
Гость
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