«Арсенал» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Спортинга» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ и золотые медали является первоочередной целью клуба. «Канониры» опережают на пять баллов «Манчестер Сити», но не собираются жертвовать и Лигой Европы, где первый матч завершили вничью. Теперь у лондонцев будет возможность уже на своем поле показать свое превосходство и пройти дальше. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» без проблем переиграл «Фулхэм» (3:0), а ранее разошелся миром со «Спортингом» (2:2).
«Спортинг» выглядел неплохо на фоне лидера АПЛ, но победить его в Лиссабоне все-таки не удалось. Теперь команда поедет попытать счастье уже в Лондон и если там сумеет пройти подопечных Артеты, это будет настоящее достижение. В чемпионате Португалии коллектив занимает только четвертое место, а в прошлом туре крупно переиграл «Боавишту» на своем стадионе (3:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Спортинг» уступил лишь один раз за последние десять поединков во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились вничью
- Два из трех последних встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Арсенал» уже давно пережил серию неудачных поединков и на своем поле обязан обыгрывать соперника и выходить в четвертьфинал Лиги Европы. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.