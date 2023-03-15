«Арсенал» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

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вчера, 12:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Спортинга» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ и золотые медали является первоочередной целью клуба. «Канониры» опережают на пять баллов «Манчестер Сити», но не собираются жертвовать и Лигой Европы, где первый матч завершили вничью. Теперь у лондонцев будет возможность уже на своем поле показать свое превосходство и пройти дальше. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» без проблем переиграл «Фулхэм» (3:0), а ранее разошелся миром со «Спортингом» (2:2).

«Спортинг» выглядел неплохо на фоне лидера АПЛ , но победить его в Лиссабоне все-таки не удалось. Теперь команда поедет попытать счастье уже в Лондон и если там сумеет пройти подопечных Артеты, это будет настоящее достижение. В чемпионате Португалии коллектив занимает только четвертое место, а в прошлом туре крупно переиграл «Боавишту» на своем стадионе (3:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Спортинг» уступил лишь один раз за последние десять поединков во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились вничью

Два из трех последних встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» уже давно пережил серию неудачных поединков и на своем поле обязан обыгрывать соперника и выходить в четвертьфинал Лиги Европы. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.