«Аталанта» – «Болонья». Прогноз на матч Серии А (28.08.2021)

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сегодня, 10:48

В рамках второго тура итальянской Серии А состоится встреча «Аталанты» и «Болоньи».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу «Аталанты». В случае победы «Болоньи» зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Аталанта», которая собирается усилиться игроком ПСЖ , в первом туре чемпионата Италии отправилась в Турин, где сразилась с местным «Торино». Игра шла не по сценарию клуба из Бергамо, «Торино» владел преимуществом и создал огромное количество голевых моментов, но «Аталанте» удалось выстоять под натиском хозяев. Команда забила два гола и победила (2:1).

«Болонья» в стартовом туре дома принимала дебютанта высшего дивизиона «Салернитану». Игра проходила под тотальным преимуществом хозяев, они владели мячом и создали много моментов у ворот соперника. Удалось забить трижды, но оборона не порадовала надежностью. Итоговый счет (3:2) позволил коллективу добавить заветные три очка в актив.

Информация для ставок

• «Аталанта» выиграла лишь три из восьми последних поединков

• «Болонья» проиграла четыре раза в крайних шести матчах

• В 14 последних встречах с участием «Аталанты» было забито минимум два гола

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76.