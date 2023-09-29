«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (01.10.2023)

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вчера, 19:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Ювентуса» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Аталанта» благодаря последним результатам смогла подняться на четвертое место в Серии А и занимает четвертое место с 12 баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника всего на один пункт и на своем поле постарается обойти туринский гранд в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата Италии команда из Бергамо обыграла на выезде «Верону» (1:0), а ранее на своем поле одолела «Кальяри» (2:0).

«Ювентус» в нынешнем сезоне очень хочет побороться за чемпионство, но все же допускает осечки в чемпионате, которые не дают команде лидировать в Серии А. «Старая синьора» идет на третьем месте с 13 баллами и отстает от лидеров всего на два пункта. В игре с «Аталантой» гостям будет очень сложно заработать победу, но шансы у ворот соперника определенно будут появляться. В двух последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» обыграл на своем поле «Лечче» (1:0) и проиграл на выезде «Сассуоло» (2:4).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» проиграл лишь один матч из десяти во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей

Прогноз

На поле сойдутся две команды, которые много забивают в этом сезоне. Предполагаем, что самым оптимальным вариантом станет выбор тотала больше 2.5 мячей в этой встрече. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.