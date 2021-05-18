«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на финал Кубка Италии (19.05.2021)

1621285364

сегодня, 00:02

В финале Кубка Италии встретятся одни из лучших команд страны последних лет. За трофей сразятся «Ювентус» и «Аталанта». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

С фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Ставки на победу «Ювентуса» принимают в БК Мелбет по коэффициенту 2.67. В случае победы «Аталанты» зайдет коэффициент 2.61, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.58.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.00.

Форма команд

«Аталанта» под руководством Гасперини уже три года демонстрируют яркий футбол, радуя своих болельщиков результатами и попаданием в групповой этап Лиги чемпионов. Последние два матча бергамаски провели грамотно и добыли победы над «Дженоа» (4:3) и «Беневенто» (2:0). Новой вершиной для клуба из Бергамо может стать победа в национальном Кубке, о которой все в клубе мечтают очень давно. У коллектива есть все необходимое для достижения результата, насколько же получится воплотить это на футбольном поле, увидим совсем скоро.

«Ювентус» проводит свой самый неудачный сезон за последние 10 лет, и скрасить его хоть отчасти может только победа в Кубке страны и поднятый трофей над головой. Лидер команды Криштиану Роналду еще ни разу не выигрывал Кубок Италии, а потому будет крайне заряжен и передаст свой настрой партнерам по команде. Два крайних тура команда Андреа Пирло провела хорошо, обыграв «Сассуоло» (3:1) и «Интер» (3:2), а потому в хорошем настроении готовится к финалу.

Информация для ставок

«Аталанта» не проигрывает 10 матчей подряд

«Ювентус» проиграл два раза в последних десяти играх чемпионата

«Аталанта» всего один раз проиграла «Ювентусу» в последних семи очных встречах

«Ювентус» пропускает в 14 матчах подряд, «Аталанта» забивает в 12 матчах подряд

Прогноз

Обе команды будут неуступчиво биться за трофей, ожидаем здесь очень осторожную игру, где на первом плане будет стоять безопасность у своих ворот. Рискнем предположить, что в основное время победитель определен не будет. Сделать ставку ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.58.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед».