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«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на финал Кубка Италии (19.05.2021)

сегодня, 00:02

В финале Кубка Италии встретятся одни из лучших команд страны последних лет. За трофей сразятся «Ювентус» и «Аталанта». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

С фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Ставки на победу «Ювентуса» принимают в БК Мелбет по коэффициенту 2.67. В случае победы «Аталанты» зайдет коэффициент 2.61, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.58.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.00.

Форма команд

«Аталанта» под руководством Гасперини уже три года демонстрируют яркий футбол, радуя своих болельщиков результатами и попаданием в групповой этап Лиги чемпионов. Последние два матча бергамаски провели грамотно и добыли победы над «Дженоа» (4:3) и «Беневенто» (2:0). Новой вершиной для клуба из Бергамо может стать победа в национальном Кубке, о которой все в клубе мечтают очень давно. У коллектива есть все необходимое для достижения результата, насколько же получится воплотить это на футбольном поле, увидим совсем скоро.

«Ювентус» проводит свой самый неудачный сезон за последние 10 лет, и скрасить его хоть отчасти может только победа в Кубке страны и поднятый трофей над головой. Лидер команды Криштиану Роналду еще ни разу не выигрывал Кубок Италии, а потому будет крайне заряжен и передаст свой настрой партнерам по команде. Два крайних тура команда Андреа Пирло провела хорошо, обыграв «Сассуоло» (3:1) и «Интер» (3:2), а потому в хорошем настроении готовится к финалу.

Информация для ставок

  • «Аталанта» не проигрывает 10 матчей подряд
  • «Ювентус» проиграл два раза в последних десяти играх чемпионата
  • «Аталанта» всего один раз проиграла «Ювентусу» в последних семи очных встречах
  • «Ювентус» пропускает в 14 матчах подряд, «Аталанта» забивает в 12 матчах подряд

Прогноз

Обе команды будут неуступчиво биться за трофей, ожидаем здесь очень осторожную игру, где на первом плане будет стоять безопасность у своих ворот. Рискнем предположить, что в основное время победитель определен не будет. Сделать ставку ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.58.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.39 2.05 1.85 1.61 2.42
Лига Ставок 2.03 1.76 1.62 2.26
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
BetBoom 3.10 1.39 2.03 1.82 1.61 2.37
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