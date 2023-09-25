«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.09.2023)

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вчера, 16:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Хетафе» оценивается по коэффициенту 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Атлетик» старается стабильно набирать очки во всех матчах чемпионата Испании и на данный момент у команды это выходит не так плохо. Клуб из Бильбао занимает четвертое место с 13 баллами и отстает от лидеров всего на три пункта. Это мотивирует хозяев на очередную победу в домашней встрече и укрепление своих позиций. Два последних поединка «Атлетика» завершились победами над «Алавесом» (2:0) и «Кадисом» (3:0).

«Хетафе» в стартовых турах показал средний результат и смог набрать семь очков, уступая по дополнительным показателям сразу двум соперником. Клуб почти всегда играет в закрытый футбол и сопернику придется постараться, чтобы взломать эшелонированную оборону, а если это не выйдет, гости будут довольны, даже если и сами не забьют. В прошлом туре «Хетафе» уступил в результативной встрече «Реалу» Сосьедад (3:4), а ранее обыграл «Осасуну» (2:1).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» проиграл в четырех последних выездных поединках

Четыре последних встречи между клубами завершились ничейным исходом

Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.