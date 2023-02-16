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«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2023)

сегодня, 12:20
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Атлетика» из Бильбао оценивается по коэффициенту 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Испания. Примера 2022/2023
Атлетико
Атлетик
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышНичья
- : -
19 февраля 2023, 20:30
воскресенье
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.173.213.91
Лига Ставок 2.16 3.25 3.70
1XBET 2.10 3.42 4.04

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Атлетико» набрал 11 очков в пяти последних турах и имеет серию без поражений из нескольких поединков. «Матрасники» закономерно занимают четвертое место в таблице с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В двух последних матчах, подопечные Диего Симеоне на последних минутах вырвали выездную победу над «Сельтой» (1:0), а ранее не смог переиграть на своем поле «Хетафе» (1:1).

«Атлетик» Бильбао чередует победы с поражениями и не может зацепиться за группу лидеров уже несколько туров. Команда занимает седьмое место с 32 баллами и может продвинуться на несколько позиций вверх в случае успеха в предстоящей встрече. В прошлом туре «Атлетик» обыграл на выезде «Валенсию» (2:1), а ранее на своем поле разгромил «Кадис» (4:1).

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время
  • Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» Бильбао завершились исходом «обе забьют»
  • «Атлетик» выиграл у мадридского клуба три из пяти последних матчей

Прогноз

«Атлетику» некуда отступать, поэтому команда приложит максимум усилий, чтобы уйти с поля с тремя набранными баллами. Сделать рискованную ставку на гостей можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.62 2.40 1.29 3.77
Лига Ставок 2.06 1.74 1.58 2.33
1XBET 1.66 2.43
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:14
Думаю, что дома Атлетико (как и в названии на одну букву больше) сделает на один гол больше чем Атлетик...:)))
Гость
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