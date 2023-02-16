«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2023)

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сегодня, 12:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Атлетика» из Бильбао оценивается по коэффициенту 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Атлетико» набрал 11 очков в пяти последних турах и имеет серию без поражений из нескольких поединков. «Матрасники» закономерно занимают четвертое место в таблице с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В двух последних матчах, подопечные Диего Симеоне на последних минутах вырвали выездную победу над «Сельтой» (1:0), а ранее не смог переиграть на своем поле «Хетафе» (1:1).

«Атлетик» Бильбао чередует победы с поражениями и не может зацепиться за группу лидеров уже несколько туров. Команда занимает седьмое место с 32 баллами и может продвинуться на несколько позиций вверх в случае успеха в предстоящей встрече. В прошлом туре «Атлетик» обыграл на выезде «Валенсию» (2:1), а ранее на своем поле разгромил «Кадис» (4:1).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

Четыре из пяти последних матчей «Атлетика» Бильбао завершились исходом «обе забьют»

«Атлетик» выиграл у мадридского клуба три из пяти последних матчей

Прогноз

«Атлетику» некуда отступать, поэтому команда приложит максимум усилий, чтобы уйти с поля с тремя набранными баллами. Сделать рискованную ставку на гостей можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.