«Атлетико» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2022)

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сегодня, 14:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мадридский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.33. Рискнуть на победу «Кадиса» можно по 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.3

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.94.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне не так стабилен, как в чемпионском, однако из группы лидеров выбывать не намерен. Клуб вряд ли сможет побороться за чемпионство в этом футбольном году, но обеспечить себе место в Лиге Чемпионов ему вполне по силам. Перед стартом очередного тура Ла Лиги «матрасники» занимают четвертое место с набранными 48 очками. В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Бетис» (3:1), а ранее оказался сильнее «Сельты» (2:0).

«Кадис» пытается выбраться из зоны вылета уже несколько туров и даже не проигрывал в чемпионате несколько матчей подряд. Команда набрала 24 очка, что позволяет ей занять лишь 18 место, однако отставание от ближайшего соперника измеряется всего в один балл. Выездной матч против «Атлетико» вряд ли сулит быть удачным, однако шансы зацепиться за очки у коллектива могут появиться. Два последних матча «Кадиса» завершились ничьей с «Гранадой» (0:0) и победой над «Райо Вальекано» (2:0).

Информация для ставок

«Кадис» проиграл три поединка из десяти последних, а «Атлетико» уступил четыре раза

«Атлетико» забивал в восьми из десяти последних встречах на своем стадионе

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Мадридский клуб выиграл у «Кадиса» четыре домашних поединка за последнее время

Прогноз

«Атлетико» считается абсолютным фаворитом в данной встрече, и людей которые верят в успех «Кадиса» очень мало. Предполагаем, что у мадридского клуба не будет проблем в этом матче и они добьются уверенной победы. Сделать ставку на победу «Атлетико» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.