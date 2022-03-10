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«Атлетико» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2022)

сегодня, 14:49
Атлетико

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мадридский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.33. Рискнуть на победу «Кадиса» можно по 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.3

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.6415.06
Фонбет 1.30 4.90 12.50
Мелбет 1.34 5.25 12.50
1XBET 1.34 5.25 12.50
BetBoom 1.32 5.08 12.46

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.94.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне не так стабилен, как в чемпионском, однако из группы лидеров выбывать не намерен. Клуб вряд ли сможет побороться за чемпионство в этом футбольном году, но обеспечить себе место в Лиге Чемпионов ему вполне по силам. Перед стартом очередного тура Ла Лиги «матрасники» занимают четвертое место с набранными 48 очками. В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Бетис» (3:1), а ранее оказался сильнее «Сельты» (2:0).

«Кадис» пытается выбраться из зоны вылета уже несколько туров и даже не проигрывал в чемпионате несколько матчей подряд. Команда набрала 24 очка, что позволяет ей занять лишь 18 место, однако отставание от ближайшего соперника измеряется всего в один балл. Выездной матч против «Атлетико» вряд ли сулит быть удачным, однако шансы зацепиться за очки у коллектива могут появиться. Два последних матча «Кадиса» завершились ничьей с «Гранадой» (0:0) и победой над «Райо Вальекано» (2:0).

Информация для ставок

  • «Кадис» проиграл три поединка из десяти последних, а «Атлетико» уступил четыре раза
  • «Атлетико» забивал в восьми из десяти последних встречах на своем стадионе
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Мадридский клуб выиграл у «Кадиса» четыре домашних поединка за последнее время

Прогноз

«Атлетико» считается абсолютным фаворитом в данной встрече, и людей которые верят в успех «Кадиса» очень мало. Предполагаем, что у мадридского клуба не будет проблем в этом матче и они добьются уверенной победы. Сделать ставку на победу «Атлетико» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.98 1.93 1.52 2.68
Фонбет 1.88 1.95
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:49
Атлетико Мадрид занимает четвертое место в турнирной таблице из 20. Тренер Диего продолжает работать с командой, которая находится в безупречной форме. Команде в последнее время, удается показывать более организованную оборону на выезде. ... Кадис занимает восемнадцатое место в турнирной таблице из 20. Тренирует данный коллектив Сержио. Команда, находится в cредней форме. Клуб в крайних встречах, показывал низкую результативность в домашних матчах... В последних матчах команда Кадис, показывает более результативные показатели на выезде, чем в родных стенах, 2 мячей и 1 мячей соответственно,в 5 играх, команда Атлетико Мадрид показала сумму забитых и пропущенных мячей равную 10. Результаты последних матчей показывают, что команда Атлетико Мадрид не всегда хорошо играет в обороне, и при этом успевает что то создать в атаке. Можно попробовать ТБ 2.
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