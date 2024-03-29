«Аугсбург» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (31.03.2024)

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вчера, 22:01

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Аугсбург» выдал хорошую серию побед из нескольких поединков, и она продолжается до сих пор. Команда вышла уже на седьмое место в турнирной таблице и имеет в активе 35 очков. Это дает болельщикам надежду, что коллектив в случае дальнейших качественных выступлений даже может зацепиться за еврокубки и для этого на своем поле нужно обыграть аутсайдера Бундеслиги. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились победами над «Вольфсбургом» (3:1) и «Хайденхаймом» (1:0).

«Кельн» в свою очередь выигрывал последний раз еще в начале февраля и перспективы у команды далеко не радужные. «Козлы» занимают предпоследнее место с 18 пунктами и отстают от «Майнца» на одно очко. Коллективу важно занять хотя бы 16 место, чтобы иметь шанс сохранить прописку в стыковых матчах плей-офф. В прошлом туре «Кельн» разгромно проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (1:5), а ранее поделил очки на выезде с «Боруссией» М (3:3).

Информация для ставок

«Аугсбург» одержал пять побед подряд во всех турнирах

«Кельн» не может выиграть уже шесть матчей подряд в Бундеслиге

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Кельна»

Четыре последних встречи команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива преследуют разные цели, но имеют турнирную мотивацию. Предполагаем, что стабильный ныне «Аугсбург» не оставит аутсайдеру шансов на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.