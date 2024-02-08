«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2024)

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вчера, 19:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Аугсбурга» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Аугсбург» держится ближе к середине турнирной таблицы Бундеслиги и старается не опускаться слишком низко. Переде стартом очередного тура коллектив занимает 12 место и набрал 22 пункта, что на семь очков больше, чем у клуба из зоны вылета. В игре с «РБ Лейпциг» хозяева наверняка будут играть вторым номером, но моменты у ворот соперника точно смогут создать. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились ничьей на выезде с «Бохумом» (1:1) и домашним поражением от «Баварии» (2:3).

«РБ Лейпциг» смог победить в прошлом туре после серии неудач и на данный момент располагается на пятом месте с набранными 36 пунктами. Клубу очень важно находиться в топ-4 и претендовать на место в Лиге Чемпионов по итогам сезона. Гостям будет непросто победить, учитывая недавний матч «Баварии» на этом стадионе, где три очка дались чемпиону Германии с трудом. В прошлом туре «РБ Лейпциг» выиграл у «Униона» (2:0), а ранее крупно проиграл «Штутгарту» (2:5).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл пять из десяти выездных поединков за последнее время

«Аугсбург» проиграл четыре из шести последних встреч с «РБ Лейпциг»

Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Аугсбург» просто так не отдаст очки и у гостей будут серьезные проблемы в этом матче. Предлагаем рискнуть и спрогнозировать ничью в этой встрече по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.