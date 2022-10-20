«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

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вчера, 16:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Аугсбурга» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Аугсбург» только в прошлом туре прервал серию без поражений в чемпионате, однако коллектив вряд ли потеряет свой боевой настрой на следующие поединки. Перед стартом очередного тура Бундеслиги команда имеет 13 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице. В последней игре «Аугсбург» крупно проиграл «Баварии» в кубке Германии (2:5), а в чемпионате проиграл на выезде «Кельну» (2:3).

«РБ Лейпциг» вышел на серию без поражений из нескольких матчей, что разумеется радует болельщиков после провала старта сезона. Сейчас команда идет только на 10 месте с 15 баллами, но рассчитывает уже в ближайшее время улучшить свои позиции в таблице. В матче кубка страны «РБ Лейпциг» разгромил «Гамбург» (4:0), а ранее переиграл «Герту» в чемпионате (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл только два из десяти выездных матчей в основное время

«Аугсбург» проиграл шесть из семи последних встреч с «РБ Лейпциг»

Три из пяти матчей между клубами на поле «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды демонстрируют качественный и результативный футбол, поэтому мы предполагаем, увидеть большое количество забитых мячей, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.