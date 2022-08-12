«Аякс» — «Гронинген». Прогноз на матч Эредевизи (14.08.2022)

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сегодня, 12:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.18. Победа «Гронинген» оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

«Аякс» еще толком не вошел в сезон и в первом туре одержал сложную выездную победу. Команда проиграла Суперкубок Нидерландов, однако это не должно повлиять на футболистов, особенно в предстоящем матче, где они являются абсолютными фаворитам. В прошлой игре «Аякс» обыграл «Фортуну» (3:2), а ранее в товарищеской встрече сыграл вничью с «Алмере Сити» (1:1).

«Гронинген» провалил финиш прошлого сезона и закончил в середине турнирной таблицы. В этом футбольном году от коллектива также не ждут прорыва, однако для комфортного пребывания в чемпионате необходимо набирать очки. Даже ничья стала бы прекрасным результатом в выездном поединке с чемпионом страны. В первом туре «Гронинген» сыграл вничью с « ФК Волендам» (1:1), а в товарищеской встрече обыграл «Осасуну» (2:1).

Информация для ставок

«Аякс» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гронинген» выиграл три последних выездных поединка

«Аякс» выиграл три матча у «Гронингена» за последнее время

«Гронинген» забил два мяча «Аяксу» на его поле в пяти последних матчах

Прогноз

«Аякс» является большим фаворитом и трудно представить, что команда может потерять очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.