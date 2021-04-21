«Айнтрахт» Б — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.04.2021)

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вчера, 21:32

Интересную встречу разных по стилю команд можно посмотреть в 31-м туре Бундеслиги 2. «Айнтрахт» из Брауншвейга на своем поле принимает «Эрцгебирге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу «Айнтрахта» Б и «Эрцгебирге» составляет 2.65. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно также по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» Б играет очень неуверенно и на данный момент занимает последнюю позицию, которая дает право остаться во второй Бундеслиге. Команда редко выигрывает, поэтому тренерскому штабу необходимо предпринимать срочные меры, чтобы улучшить результаты и сохранить прописку в чемпионате. В прошлой игре «Айнтрахт» Б крупно проиграл «Гройтер Фюрту» (0:3), а туром ранее сыграл вничью с «Падерборном» (0:0).

«Эрцгебирге» находится на 11-м месте перед началом нынешнего тура, ровно в середине турнирной таблицы. Команда за последние пять матчей смогла одержать всего одну победу, но прошлые результаты позволяют клубу не опускаться в нижнюю часть таблицы. В прошлых двух турах «Эрцгебирге» проиграл «Нюрнбергу» (0:1) и уступил «Санкт-Паули» (1:3).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Айнтрахта» Б завершились исходом «обе забьют — нет»

«Эрцгебирге» не может выиграть на выезде пять матчей подряд

Четыре последних матча между коллективами завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между командами сильнее оказался «Эрцгебирге» (3:1)

Прогноз

«Эрцгебирге» очень плохо выступает на выезде, поэтому «Айнтрахт» Б имеет хорошие шансы на успех в это поединке, к тому же команда очень нуждается в очках. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.