ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Айнтрахт» Б — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.04.2021)

вчера, 21:32

Интересную встречу разных по стилю команд можно посмотреть в 31-м туре Бундеслиги 2. «Айнтрахт» из Брауншвейга на своем поле принимает «Эрцгебирге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.673.302.81
Лига Ставок 2.60 3.15 2.75
Фонбет 2.55 3.30 2.80
Мелбет 2.58 3.36 2.74
1XBET 2.58 3.36 2.74
BetBoom 2.68 3.30 2.77

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу «Айнтрахта» Б и «Эрцгебирге» составляет 2.65. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно также по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» Б играет очень неуверенно и на данный момент занимает последнюю позицию, которая дает право остаться во второй Бундеслиге. Команда редко выигрывает, поэтому тренерскому штабу необходимо предпринимать срочные меры, чтобы улучшить результаты и сохранить прописку в чемпионате. В прошлой игре «Айнтрахт» Б крупно проиграл «Гройтер Фюрту» (0:3), а туром ранее сыграл вничью с «Падерборном» (0:0).

«Эрцгебирге» находится на 11-м месте перед началом нынешнего тура, ровно в середине турнирной таблицы. Команда за последние пять матчей смогла одержать всего одну победу, но прошлые результаты позволяют клубу не опускаться в нижнюю часть таблицы. В прошлых двух турах «Эрцгебирге» проиграл «Нюрнбергу» (0:1) и уступил «Санкт-Паули» (1:3).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Айнтрахта» Б завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Эрцгебирге» не может выиграть на выезде пять матчей подряд
  • Четыре последних матча между коллективами завершились исходом «обе забьют»
  • В матче первого круга между командами сильнее оказался «Эрцгебирге» (3:1)

Прогноз

«Эрцгебирге» очень плохо выступает на выезде, поэтому «Айнтрахт» Б имеет хорошие шансы на успех в это поединке, к тому же команда очень нуждается в очках. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.55 1.78 2.10
Лига Ставок 2.43 1.52 1.74 2.02
Мелбет 1.81 2.10
1XBET 2.43 1.57 1.81 2.10 1.40 3.00
BetBoom 2.47 1.57 1.78 2.08 1.43 2.90
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:08
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100