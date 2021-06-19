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«Баия» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (20.06.2021)

вчера, 16:48

«Баия» сыграет против «Коринтианса» в рамках очередного тура Серии А в Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.253.42
Лига Ставок 2.29 3.15 3.25

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Баия», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.32. Также можно поставить на ничейный исход по 3.10, а на победу гостей по 3.30.

Форма команд

«Баия» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба — семь баллов. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и столько же проиграла. В активе клуба — восемь забитых и пять пропущенных мячей. Команда в последних матчах выглядит неплохо, у «Баии» есть хорошие шансы закрепиться в топ-6 лучших клубов Бразилии. «Баия» выглядит фаворитом этого поединка, так как игровая форма «Коринтианса» вызывает вопросы.

«Коринтианс» подходит к этому матчу в плохой форме. Клуб находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил три гола и пропустил четыре мяча. В последних матчах «Коринтианс» не выглядит командой, которая способна бороться за трофеи.

Информация для ставок

● «Коринтианс» не побеждает три игры кряду во всех турнирах
● У «Баии» три победы в пяти последних матчах во всех турнирах
● «Коринтианс» забил три мяча в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на гол с 76 по 90 минуту поединка по коэффициенту 2.33. Также можно поставить на точное количество забитых мячей в поединке — 2-3 по 1.93.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.75 на победу «Интернасьонала» в матче против «Сеары».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.83 1.58 2.47
Лига Ставок 2.01 1.75 1.56 2.34
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Баия (Салвадор)
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