«Баия» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (20.06.2021)

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вчера, 16:48

«Баия» сыграет против «Коринтианса» в рамках очередного тура Серии А в Бразилии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Баия», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.32. Также можно поставить на ничейный исход по 3.10, а на победу гостей по 3.30.

Форма команд

«Баия» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба — семь баллов. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и столько же проиграла. В активе клуба — восемь забитых и пять пропущенных мячей. Команда в последних матчах выглядит неплохо, у «Баии» есть хорошие шансы закрепиться в топ-6 лучших клубов Бразилии. «Баия» выглядит фаворитом этого поединка, так как игровая форма «Коринтианса» вызывает вопросы.

«Коринтианс» подходит к этому матчу в плохой форме. Клуб находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил три гола и пропустил четыре мяча. В последних матчах «Коринтианс» не выглядит командой, которая способна бороться за трофеи.

Информация для ставок

● «Коринтианс» не побеждает три игры кряду во всех турнирах

● У «Баии» три победы в пяти последних матчах во всех турнирах

● «Коринтианс» забил три мяча в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на гол с 76 по 90 минуту поединка по коэффициенту 2.33. Также можно поставить на точное количество забитых мячей в поединке — 2-3 по 1.93.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.75 на победу «Интернасьонала» в матче против «Сеары».