«Балтика» — «Пари НН». Прогноз на матч РПЛ. (30.03.2024)

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вчера, 12:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Пари НН» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Балтика» на данный момент не справляется с сохранением прописки в РПЛ и имеет большие шансы спустя год покинуть элитный дивизион. Команда идет на предпоследнем месте с 14 баллами и отстает на пять очков от ближайшего соперника. В матче с «Пари НН», который набрал ровно в два раза больше очков, у хозяев будут возможности и если они смогут добиться победы, то теоретические шансы покинуть зону вылета станут выше. Два последних поединка «Балтики» завершились победой в товарищеской игре с «Динамо» Минск (3:1) и победе над «Локомотивом» в серии пенальти (2:1) в рамках кубка России.

«Пари НН» находится в относительной безопасности от зоны вылета, но расслабляться еще очень рано. Команда располагается на девятом месте с 28 баллами и опережает на девять очков 13 место, которое занимает «Урал». В предстоящей игре гости не планируют отсиживаться в обороне, а постараются удивить соперника и по возможности забить первыми. В прошлой товарищеской игре «Пари НН» обыграл «Знамя Труда» (1:0), а ранее на выезде одолел «Рубин» в чемпионате (1:0).

Информация для ставок

«Балтика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» проиграл семь из десяти последних поединков на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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