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БАТЭ — «Арис». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (01.08.2023)

сегодня, 12:02
БАТЭ

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 1.93. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 3.95. На ничью в матче можно поставить по 3.65.

Лига чемпионов 2023/2024
БАТЭ
Арис
ПроигрышВыигрышНичья
- : -
сегодня, 21:00
2 - 6
Первый матч
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.85.

Форма команд

БАТЭ провалил первый поединок и теперь мало кто верит в способность команды отыграть четыре мяча. Коллектив идет в чемпионате Беларуси лишь на четвертом месте с 22 баллами и уступает лидеру десять пунктов. Только максимальное давление с первых минут и быстрые голы могут возродить интригу в этой встрече. В первой встрече БАТЭ уступил на выезде «Арису» (2:6), а ранее одолел на своем поле «Партизани» (2:0).

«Арис» является дебютантом Лиги Чемпионов, однако сделал все, чтобы хорошо провести первую игру и имеет очень большие шансы пройти дальше. Клубы из Кипра редко достигают хороших результатов в еврокубках и сейчас у коллектива есть шанс изменить отношение к клубам из этой страны. Два последних матча «Ариса» завершились разгромом БАТЭ (6:2) в Лиге Чемпионов и победой над «Омонией» (2:0) в матче за Суперкубок Кипра.

Информация для ставок

  • БАТЭ проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Арис» не может победить на выезде уже три встречи подряд
  • Четыре из пяти последних домашних матчей БАТЭ завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что после результата первого поединка команды не будут отсиживаться в обороне и сыграют в открытый футбол. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:08
Думаю, что если мы увидели 8 мячей в первой игре, где игра в обороне от каждого из коллективов оставляла желать лучшего, то в ответной игре, где понижена турнирная составляющая и можно сыграть в свое удовольствие, на 3 игра вполне реально наиграть. Команды, как мы увидели, совсем не созданы для сушки игры, засветиться каким-либо образом перед скаутами более престижных чемпионатов, а почему бы и нет? Взаимными усилиями с таким КФ надо перекрывать классический верх.
Гость
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