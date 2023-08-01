БАТЭ — «Арис». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (01.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 1.93. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 3.95. На ничью в матче можно поставить по 3.65.
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.85.
Форма команд
БАТЭ провалил первый поединок и теперь мало кто верит в способность команды отыграть четыре мяча. Коллектив идет в чемпионате Беларуси лишь на четвертом месте с 22 баллами и уступает лидеру десять пунктов. Только максимальное давление с первых минут и быстрые голы могут возродить интригу в этой встрече. В первой встрече БАТЭ уступил на выезде «Арису» (2:6), а ранее одолел на своем поле «Партизани» (2:0).
«Арис» является дебютантом Лиги Чемпионов, однако сделал все, чтобы хорошо провести первую игру и имеет очень большие шансы пройти дальше. Клубы из Кипра редко достигают хороших результатов в еврокубках и сейчас у коллектива есть шанс изменить отношение к клубам из этой страны. Два последних матча «Ариса» завершились разгромом БАТЭ (6:2) в Лиге Чемпионов и победой над «Омонией» (2:0) в матче за Суперкубок Кипра.
Информация для ставок
- БАТЭ проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Арис» не может победить на выезде уже три встречи подряд
- Четыре из пяти последних домашних матчей БАТЭ завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что после результата первого поединка команды не будут отсиживаться в обороне и сыграют в открытый футбол. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.