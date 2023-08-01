БАТЭ — «Арис». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (01.08.2023)

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сегодня, 12:02

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 1.93. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 3.95. На ничью в матче можно поставить по 3.65.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.85.

Форма команд

БАТЭ провалил первый поединок и теперь мало кто верит в способность команды отыграть четыре мяча. Коллектив идет в чемпионате Беларуси лишь на четвертом месте с 22 баллами и уступает лидеру десять пунктов. Только максимальное давление с первых минут и быстрые голы могут возродить интригу в этой встрече. В первой встрече БАТЭ уступил на выезде «Арису» (2:6), а ранее одолел на своем поле «Партизани» (2:0).

«Арис» является дебютантом Лиги Чемпионов, однако сделал все, чтобы хорошо провести первую игру и имеет очень большие шансы пройти дальше. Клубы из Кипра редко достигают хороших результатов в еврокубках и сейчас у коллектива есть шанс изменить отношение к клубам из этой страны. Два последних матча «Ариса» завершились разгромом БАТЭ (6:2) в Лиге Чемпионов и победой над «Омонией» (2:0) в матче за Суперкубок Кипра.

Информация для ставок

БАТЭ проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах «Арис» не может победить на выезде уже три встречи подряд

Четыре из пяти последних домашних матчей БАТЭ завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что после результата первого поединка команды не будут отсиживаться в обороне и сыграют в открытый футбол. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.