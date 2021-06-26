БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (27.06.21)

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вчера, 17:16

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграет дома против «Торпедо-БелАЗ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на эту игру.

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры ожидают успех хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу БАТЭ по коэффициенту 1.41. Вероятность ничьи сервис оценивает 4.50, а победа «Торпедо» доступна за 6.65.

Форма команд

БАТЭ находится в превосходной форме. Это подтверждает серия из семи побед кряду. В чемпионате Беларуси команда взяла пять викторий, а в кубке страны две. В прошлом туре Высшей лиги БАТЭ спокойно обыграл в гостях минское «Динамо» (2:0). В общем зачете лиги БАТЭ идет на втором месте.

«Торпедо» сейчас чередует успешные матчи с проигрышными поединками. В чемпионате страны команда одержала пять побед и три ничьи, потерпев пять поражений. Набрав 18 очков, коллектив из Жодино обосновался на девятой строчке рейтинга, а в прошлом туре первенства была оформлена домашняя победа над «Спутником» (2:0).

Информация для ставок

• БАТЭ побеждал в 11 последних матчах на своем поле во всех турнирах

• 2 предыдущих домашних победы в чемпионате БАТЭ оформил без пропущенных голов

• «Торпедо» проигрывал в 3 из 4 предыдущих гостевых встречах против БАТЭ

Прогноз

БАТЭ может настигнуть «Шахтер» в турнирной таблице при условии, что клуб из Борисова исключит нежелательные потери очков. Предлагаем рассмотреть ставку на фору БАТЭ (-1) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.