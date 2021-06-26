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БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (27.06.21)

вчера, 17:16

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграет дома против «Торпедо-БелАЗ». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.997.62
Фонбет 1.40 4.90 7.60
Мелбет 1.37 4.60 6.70

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры ожидают успех хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу БАТЭ по коэффициенту 1.41. Вероятность ничьи сервис оценивает 4.50, а победа «Торпедо» доступна за 6.65.

Форма команд

БАТЭ находится в превосходной форме. Это подтверждает серия из семи побед кряду. В чемпионате Беларуси команда взяла пять викторий, а в кубке страны две. В прошлом туре Высшей лиги БАТЭ спокойно обыграл в гостях минское «Динамо» (2:0). В общем зачете лиги БАТЭ идет на втором месте.

«Торпедо» сейчас чередует успешные матчи с проигрышными поединками. В чемпионате страны команда одержала пять побед и три ничьи, потерпев пять поражений. Набрав 18 очков, коллектив из Жодино обосновался на девятой строчке рейтинга, а в прошлом туре первенства была оформлена домашняя победа над «Спутником» (2:0).

Информация для ставок

БАТЭ побеждал в 11 последних матчах на своем поле во всех турнирах
• 2 предыдущих домашних победы в чемпионате БАТЭ оформил без пропущенных голов
• «Торпедо» проигрывал в 3 из 4 предыдущих гостевых встречах против БАТЭ

Прогноз

БАТЭ может настигнуть «Шахтер» в турнирной таблице при условии, что клуб из Борисова исключит нежелательные потери очков. Предлагаем рассмотреть ставку на фору БАТЭ (-1) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.64 1.76 2.07
Мелбет 2.27 1.65
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:00
Хозяева не проиграют
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
БАТЭ выиграет этот матч
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