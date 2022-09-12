Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Бавария» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

вчера, 17:41
Дэвис Альфонсо

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. Рискнуть на победу «Барселоны» можно по коэффициенту 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.854.413.78
Лига Ставок 1.91 4.30 3.55
Мелбет 1.87 4.50 3.86
1XBET 1.84 4.34 4.14

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.85.

Форма команд

«Бавария» испытывает проблемы с результатами в Бундеслиге, хотя они не критичны и клуб отстает от лидера всего на два пункта. В первом туре Лиги Чемпионов мюнхенские футболисты одержали довольно дежурную победу над «Интером» (2:0), поэтому в поединке с «Барселоной» от подопечных Нагельсмана ждут победы, ведь противостояние довольно принципиальное. В чемпионате две последних встречи «Баварии» завершились ничьими со «Штутгартом» (2:2) и «Унион» (1:1).

«Барселона» заметно прибавила за последний календарный год и в этой игре против «Баварии» выйдет совсем другая команда. В чемпионате Испании каталонцы идут на втором месте с 13 набранными очками и уступают мадридскому «Реалу» всего два пункта. Матч можно смело назвать центральным в этот игровой день, поэтому скучно не будет не только поклонникам этих клубов. В первом туре Лиги Чемпионов «Барселона» разгромила «Викторию Пльзень», а в Ла-Лиге обыграла «Кадис» (4:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла шесть последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла четыре последних матча у «Барселоны»
  • Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику в последних поединках с «Барселоной» Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этой встрече по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.60 1.54
Лига Ставок 2.47 1.53
Мелбет 3.08 1.33
1XBET 3.10 1.33
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:56
Скорей всего Бавария победит!
shlomo
shlomo
вчера в 19:21
Думаю, что Барса не проиграет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 