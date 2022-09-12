«Бавария» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

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вчера, 17:41

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. Рискнуть на победу «Барселоны» можно по коэффициенту 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.85.

Форма команд

«Бавария» испытывает проблемы с результатами в Бундеслиге, хотя они не критичны и клуб отстает от лидера всего на два пункта. В первом туре Лиги Чемпионов мюнхенские футболисты одержали довольно дежурную победу над «Интером» (2:0), поэтому в поединке с «Барселоной» от подопечных Нагельсмана ждут победы, ведь противостояние довольно принципиальное. В чемпионате две последних встречи «Баварии» завершились ничьими со «Штутгартом» (2:2) и «Унион» (1:1).

«Барселона» заметно прибавила за последний календарный год и в этой игре против «Баварии» выйдет совсем другая команда. В чемпионате Испании каталонцы идут на втором месте с 13 набранными очками и уступают мадридскому «Реалу» всего два пункта. Матч можно смело назвать центральным в этот игровой день, поэтому скучно не будет не только поклонникам этих клубов. В первом туре Лиги Чемпионов «Барселона» разгромила «Викторию Пльзень», а в Ла-Лиге обыграла «Кадис» (4:0).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Барселона» выиграла шесть последних матчей на выезде во всех турнирах

«Бавария» выиграла четыре последних матча у «Барселоны»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику в последних поединках с «Барселоной» Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этой встрече по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.