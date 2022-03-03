«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

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вчера, 14:54

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть на победу «Байер» можно по коэффициенту 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Бавария» имеет некоторые проблемы с качеством игры, но в большинстве случаев дает результат. Команда вновь увеличила отрыв от «Боруссии» Д до 8 очков и сейчас лидирует в Бундеслиге, набрав 58 баллов. Матч с «Байером» становится центральным и обещает быть интересным и сложным, ведь оппонент находится в отличной физической форме. В прошлом туре «Бавария» минимально обыграла «Айнтрахт» Ф (1:0), а ранее крупно обыграла «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Байер» заслуженно занимает третье в Бундеслиге и демонстрирует самую стабильную игру за последние несколько сезонов. Коллектив набрал 12 очков из 15 в последних пяти турах, что дает повод болельщикам для оптимизма перед встречей с многократным чемпионом Германии. Статистика забитых и пропущенных мячей у «фармацевтов» на высоком уровне (63:39) и шансы на успех в предстоящей встрече у футболистов определенно будут. В двух последних поединках Бундеслиги «Байер» выиграл у «Арминии» (3:0) и проиграл «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» проиграл четыре из шести последних выездных поединков

«Бавария» выиграла пять последних встреч с «Бохумом»

Девять из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.94.