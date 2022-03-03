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«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

вчера, 14:54
Бавария

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть на победу «Байер» можно по коэффициенту 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.425.786.82
Фонбет 1.40 5.60 6.50
Мелбет 1.42 5.95 6.90
1XBET 1.42 5.95 6.90
BetBoom 1.42 5.66 6.61

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Бавария» имеет некоторые проблемы с качеством игры, но в большинстве случаев дает результат. Команда вновь увеличила отрыв от «Боруссии» Д до 8 очков и сейчас лидирует в Бундеслиге, набрав 58 баллов. Матч с «Байером» становится центральным и обещает быть интересным и сложным, ведь оппонент находится в отличной физической форме. В прошлом туре «Бавария» минимально обыграла «Айнтрахт» Ф (1:0), а ранее крупно обыграла «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Байер» заслуженно занимает третье в Бундеслиге и демонстрирует самую стабильную игру за последние несколько сезонов. Коллектив набрал 12 очков из 15 в последних пяти турах, что дает повод болельщикам для оптимизма перед встречей с многократным чемпионом Германии. Статистика забитых и пропущенных мячей у «фармацевтов» на высоком уровне (63:39) и шансы на успех в предстоящей встрече у футболистов определенно будут. В двух последних поединках Бундеслиги «Байер» выиграл у «Арминии» (3:0) и проиграл «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» проиграл четыре из шести последних выездных поединков
  • «Бавария» выиграла пять последних встреч с «Бохумом»
  • Девять из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.38
Мелбет 3.88 1.24
1XBET 3.88 1.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:22
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 16:32
Мюнхенская команда в последнее время выглядела тяжеловато, нет того запаса прочности и уверенности в плане разгромов соперников, который был в первой части сезона. Все люди и уставать всем свойственно, как и ошибаться. В крайнем туре Бундеслиги Бавария дожала Айнтрахт во Франкфурте и оторвалась от дортмундцев на 8 очков в Бундеслиге. Матч с Байером будет непростой, но запас по очкам выглядит солидно..... Леверкузенцы после зимней паузы показывают очень яркий атакующий футбол, который сейчас привел их на уверенное 3е место в чемпионате. Если бы не осечка с Маинцем (2-3) в предпоследнем туре, то все было бы еще лучше, а так 5 побед в 6ти последних матчах тоже неплохо. В крайнем туре "аспириновые" разобрали на части Арминию из Билефельда 3-0, да и с Баварией вряд ли от своих атакующих лекал отойдут - команда Сиоане бежит и Баварию они не боятся. В первом круге Бавария соперника не заметила и уничтожила красно-черных 5-1 на их поле. Сейчас все будет куда плотнее. У Баварии проблемы с тылами - уход Зюле (летом) в Дортмунд (мысли то уже не тут), а также травма Нойера значительно ослабили тылы мюнхенцев, что находит подтверждение в последних матчах. Байер же всегда играет напропалую, потому с серьезными оппонентами всегда пропускает. ОЗ в противостоянии проходил в 10ти последних матчах из 11, так что есть все шансы, что тенденция сохранится и в данном поединке.
shlomo
shlomo
вчера в 16:05
Хозяева выиграют этот матч
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