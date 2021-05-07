«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

1620350270

вчера, 04:17

В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» примет на своем поле «Боруссию» М. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Баварию» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.39. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.7, а победа «Боруссии» оценивается в 7.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход (ТМ 3.5) котируется в 2.06.

Форма команд

«Бавария» не смогла стать чемпионом в прошлом туре, но на данный поединок команда выйдет в самом боевом настрое, чтобы на родном стадионе отметить очередное чемпионство. В прошлом туре «Бавария» проиграла на выезде «Майнцу» (1:2), а немного ранее уверенно победила дома «Байер» (2:0).

«Боруссия» М показывает достаточно стабильные результаты, однако ранее потеряла слишком много очков и сейчас занимает 7-ю строчку, не имея больших шансов на попадание в еврокубки. Всё, что осталось «Боруссии» – побеждать в оставшихся трех турах и надеяться на ошибки соперников. В последних двух матчах «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» (2:3) и крупно обыграла «Арминию» (5:0).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Боруссия» уступила четыре раза

«Бавария» не проигрывает на своем поле в чемпионате Германии более 15 матчей

В четырех последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

«Боруссия» выиграла два из трех последних матчей с «Баварией»

Прогноз

«Бавария» гораздо сильнее своего нынешнего оппонента и обладает огромной мотивацией оформить чемпионство уже в этом туре. Рекомендуем сделать ставку на победу «Баварии» с форой -1.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.