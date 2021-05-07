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«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

вчера, 04:17

В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» примет на своем поле «Боруссию» М. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.447.79
Лига Ставок 1.34 6.20 7.40
Фонбет 1.32 5.50 8.80
Мелбет 1.34 6.25 9.00
1XBET 3.40 1.45 10.00
BetBoom 1.37 5.72 7.76

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Баварию» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.39. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.7, а победа «Боруссии» оценивается в 7.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход (ТМ 3.5) котируется в 2.06.

Форма команд

«Бавария» не смогла стать чемпионом в прошлом туре, но на данный поединок команда выйдет в самом боевом настрое, чтобы на родном стадионе отметить очередное чемпионство. В прошлом туре «Бавария» проиграла на выезде «Майнцу» (1:2), а немного ранее уверенно победила дома «Байер» (2:0).

«Боруссия» М показывает достаточно стабильные результаты, однако ранее потеряла слишком много очков и сейчас занимает 7-ю строчку, не имея больших шансов на попадание в еврокубки. Всё, что осталось «Боруссии» – побеждать в оставшихся трех турах и надеяться на ошибки соперников. В последних двух матчах «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» (2:3) и крупно обыграла «Арминию» (5:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» проиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Боруссия» уступила четыре раза
  • «Бавария» не проигрывает на своем поле в чемпионате Германии более 15 матчей
  • В четырех последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»
  • «Боруссия» выиграла два из трех последних матчей с «Баварией»

Прогноз

«Бавария» гораздо сильнее своего нынешнего оппонента и обладает огромной мотивацией оформить чемпионство уже в этом туре. Рекомендуем сделать ставку на победу «Баварии» с форой -1.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.62 1.32
Мелбет 3.78 1.25
1XBET 6.85 1.08 4.50 1.18 3.00 1.42
BetBoom 8.90 1.08 4.02 1.26 3.32 1.35
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 09:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)
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