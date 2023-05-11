«Бавария» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. Рискнуть на победу «Герты» можно по коэффициенту 17, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.25.

Форма команд

«Бавария» на данный момент лидирует в Бундеслиге, но каждая ошибка может стоить ей чемпионства. В активе подопечных Томаса Тухеля 65 баллов, что на один пункт больше, чем у «Боруссии» Дортмунд, поэтому права на ошибку у хозяев не будет. В прошлом выездном поединке чемпионата Германии «Бавария» удержала победу в игре с «Вердером» (2:1), а неделей ранее на своем поле оказалась сильнее «Герты» (2:0).

«Шальке-04» борется за право остаться в Бундеслиге и в этом контексте матч с мотивированной «Баварией» на выезде очень не кстати для гостей. Клуб из Гельзенкирхена на данный момент занимает 15 место с 30 баллами и опережает зону вылета на два пункта. В прошлом туре «Шальке-04» одержал сложную победу над «Майнцом» на выезде (3:2), а ранее переиграл «Вердер» (2:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шальке-04» одержал лишь две победы на выезде из десяти последних поединков

«Бавария» выиграла десять последних матчей у «Шальке-04»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победителе. Сделать ставку на успех «Баварии» в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.