«Байер» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2023)

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вчера, 12:00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Дармштадта» могут поставить за 12.5. Коэффициент на ничью составляет 7.1.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Байер» стартовал с двух побед в чемпионате Германии и под руководством Хаби Алонсо попытается навязать борьбу признанным лидерам Бундеслиги прошлых лет. В предстоящей игре с вернувшимся «Дармштадтом» хозяева постараются с первых минут завладеть преимуществом и добиться важной победы. В прошлом туре «Байер» крупно обыграл на выезде «Боруссию» М (3:0), а ранее переиграл в сложно поединке «РБ Лейпциг» (3:2).

«Дармштадт» проиграл все три стартовых тура Бундеслиги и на данный момент создается впечатление, что команда не готова к таким нагрузкам. В очередной встрече с «фармацевтами» у коллектива будет крайне мало шансов зацепиться за очки, что подтверждают котировки букмекеров, которые не верят в гостей. В прошлом туре «Дармштадт» крупно проиграл на своем поле «Униону» (1:4), а ранее минимально уступил «Айнтрахту» (0:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Дармштадт» не может победить на протяжении последних девяти поединков

«Байер» выиграл три последних матча у «Дармштадта»

Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.