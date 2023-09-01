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«Байер» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2023)

вчера, 12:00
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Дармштадта» могут поставить за 12.5. Коэффициент на ничью составляет 7.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.237.1611.87
Лига Ставок 1.25 6.80 11.00

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Байер» стартовал с двух побед в чемпионате Германии и под руководством Хаби Алонсо попытается навязать борьбу признанным лидерам Бундеслиги прошлых лет. В предстоящей игре с вернувшимся «Дармштадтом» хозяева постараются с первых минут завладеть преимуществом и добиться важной победы. В прошлом туре «Байер» крупно обыграл на выезде «Боруссию» М (3:0), а ранее переиграл в сложно поединке «РБ Лейпциг» (3:2).

«Дармштадт» проиграл все три стартовых тура Бундеслиги и на данный момент создается впечатление, что команда не готова к таким нагрузкам. В очередной встрече с «фармацевтами» у коллектива будет крайне мало шансов зацепиться за очки, что подтверждают котировки букмекеров, которые не верят в гостей. В прошлом туре «Дармштадт» крупно проиграл на своем поле «Униону» (1:4), а ранее минимально уступил «Айнтрахту» (0:1).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Дармштадт» не может победить на протяжении последних девяти поединков
  • «Байер» выиграл три последних матча у «Дармштадта»
  • Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.31 1.21 2.90 1.43 2.29 1.65
Лига Ставок 2.80 1.44 2.25 1.66
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:27
7 лет команды не играли в рамках Бундеслиги, а тогда "аспириновые" дважды обыграли соперника (3-2 дома и 2-0 на выезде). Сейчас мы также ратуем за исход, где леверкузенцы победят и сделают это через ТБ по голам классический. Тут и атака хозяев во главе с Бонифаце смотрится эффективно и классом темно-красные выше, да и оборона Дармштадта показала, что пока что не соответствует уровню Бундеслиги. Если реализация моментов хозяев не подведет, то с исходом этой встречи проблем не будет.
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