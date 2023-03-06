«Байер» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

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сегодня, 09:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.33. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 5.3.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Байер» смог пройти очень непростого соперника в прошлом раунде и для этого немцам потребовалась серия пенальти. В чемпионате у «фармацевтов» дела идут не так хорошо, и они занимают девятое место с 31 баллом, отставая на восемь пунктов от зоны еврокубков. В предстоящей встрече хозяевам очень важно не допустить недооценки соперника. Два последних матча «Байера» завершились крупно победой над «Гертой» (4:1) и ничьей с «Фрайбургом» (1:1).

«Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и заслуженно вышел сразу в 1/8 финала. Подопечным российского специалиста Станислава Черчесова достался непростой соперник, но при грамотной защите у гостей будут шансы добиться неплохого результата и перенести вопрос о победителе в Венгрию. В прошлом туре чемпионата страны «Ференцварош» сыграл вничью с «Мезьокьовешд» (1:1), а ранее одолел на выезде «Дебрецен» (2:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»

«Ференцварош» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Два года назад команды обменялись победами на своих стадионах в рамках группы Лиги Европы

Прогноз

«Байер» является большим фаворитом в этом противостоянии, но в последних матчах постоянно пропускает. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок, тем более у гостей уже был опыт забитых мячей в Леверкузене.