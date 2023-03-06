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«Байер» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

сегодня, 09:53
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.33. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.335.668.94
Лига Ставок 1.38 5.20 8.20
1XBET 1.36 5.60 9.60

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Байер» смог пройти очень непростого соперника в прошлом раунде и для этого немцам потребовалась серия пенальти. В чемпионате у «фармацевтов» дела идут не так хорошо, и они занимают девятое место с 31 баллом, отставая на восемь пунктов от зоны еврокубков. В предстоящей встрече хозяевам очень важно не допустить недооценки соперника. Два последних матча «Байера» завершились крупно победой над «Гертой» (4:1) и ничьей с «Фрайбургом» (1:1).

«Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и заслуженно вышел сразу в 1/8 финала. Подопечным российского специалиста Станислава Черчесова достался непростой соперник, но при грамотной защите у гостей будут шансы добиться неплохого результата и перенести вопрос о победителе в Венгрию. В прошлом туре чемпионата страны «Ференцварош» сыграл вничью с «Мезьокьовешд» (1:1), а ранее одолел на выезде «Дебрецен» (2:0).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ференцварош» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • Два года назад команды обменялись победами на своих стадионах в рамках группы Лиги Европы

Прогноз

«Байер» является большим фаворитом в этом противостоянии, но в последних матчах постоянно пропускает. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок, тем более у гостей уже был опыт забитых мячей в Леверкузене.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.27 2.38 1.62 1.85 2.03
Лига Ставок 2.25 1.62 1.78 2.01
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:41
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче и тотал больше 2,5 команды преодолеют в этой игре.
Гость
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