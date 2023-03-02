«Байер» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2023)

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сегодня, 11:48

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Герты» могут поставить за 5.8. Коэффициент на ничью составляет 4.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Байер» выиграл только одну игру из пяти последних в Бундеслиге, однако прошел в следующий раунд Лиги Европы, что для команды не менее важно на данном этапе. Коллектив из Леверкузена занимает 11 место с 28 очками и вряд ли может рассчитывать на попадание в зону еврокубков через чемпионат. В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а ранее переиграл «Монако» по пенальти в Лиге Европы (4:2).

«Герта» в последний месяц набирала очки и побеждала в чемпионате, однако этого мало для того, чтобы гарантировать себе безопасность. Коллектив набрал 20 баллов и занимает 14 место, опережая сразу трех соперников всего на один пункт. В прошлом туре «Герта» обыграла на своем поле «Аугсбург» (2:0), а ранее уступила на выезде «Боруссии» Д (1:4).

Информация для ставок

«Байер» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях

«Герта» проиграла шесть последних матчей на выезде в Бундеслиге

Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничьими

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на победу команды из Леверкузена по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.