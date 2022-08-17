«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

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сегодня, 10:38

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Хоффенхаймаа» могут поставить по коэффициенту 4.4. Коэффициент на ничью составляет 4.3.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.08, в то время как низовой исход оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Байер» разочаровал болельщиков поражением в прошлом туре, однако чемпионат только начался и необходимо идти дальше. После двух туров «фармацевты» не набрали еще ни одного балла и сыграют с очень неудобным соперником, поэтому футболистам придется продемонстрировать максимальную концентрацию и самоотдачу. В прошлой игре «Байер» проиграл «Аугсбургу», а ранее минимально уступил «Боруссии» Д (0:1).

«Хоффенхайм» добыл средний результат после стартовых двух туров Бундеслиги, а именно три очка из шести возможных. Команда надеется в этом сезоне побороться за еврокубки, поэтому предстоящий матч с одним из конкурентов будет очень напряженный и принципиальный. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Бохум» (3:2), а ранее уступил на выезде «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

«Байер» проиграл три последних матча во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл только три матча из десяти последних у «Хоффенхайма»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» имеет проблемы на старте нового сезона и брать их победу было бы очень рискованно. Предлагаем поверить, что матч будет результативным и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.