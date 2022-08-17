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«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

сегодня, 10:38
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Хоффенхаймаа» могут поставить по коэффициенту 4.4. Коэффициент на ничью составляет 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.724.414.63
Лига Ставок 1.70 4.40 4.40
Мелбет 1.74 4.52 4.52
1XBET 1.74 4.52 4.52

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.08, в то время как низовой исход оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Байер» разочаровал болельщиков поражением в прошлом туре, однако чемпионат только начался и необходимо идти дальше. После двух туров «фармацевты» не набрали еще ни одного балла и сыграют с очень неудобным соперником, поэтому футболистам придется продемонстрировать максимальную концентрацию и самоотдачу. В прошлой игре «Байер» проиграл «Аугсбургу», а ранее минимально уступил «Боруссии» Д (0:1).

«Хоффенхайм» добыл средний результат после стартовых двух туров Бундеслиги, а именно три очка из шести возможных. Команда надеется в этом сезоне побороться за еврокубки, поэтому предстоящий матч с одним из конкурентов будет очень напряженный и принципиальный. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Бохум» (3:2), а ранее уступил на выезде «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

  • «Байер» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл только три матча из десяти последних у «Хоффенхайма»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» имеет проблемы на старте нового сезона и брать их победу было бы очень рискованно. Предлагаем поверить, что матч будет результативным и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.46 2.29 1.68
Лига Ставок 2.75 1.44 2.20 1.65
Мелбет 2.73 1.41
1XBET 2.73 1.41
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