«Беневенто» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

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вчера, 21:21

В 33-м туре чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приедет «Удинезе». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.39. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.15.

Можно взять ТБ 2.5 по 1.99. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Беневенто» из-за последних неудачных матчей максимально приблизилось к зоне вылета, отрыв от которого сократился до трех очков. Если команда не улучшит свои результаты, то рискует через несколько туров оказаться на последних местах турнирной таблицы и покинуть Серию А по окончании сезона. Прошлые два тура с участием «Беневенто» закончились ничейным результатом с «Дженоа» (2:2) и поражением от «Лацио» (3:5).

«Удинезе» занимает 12-е место перед 33 туром чемпионата Италии, но результаты команды весьма неутешительные. Команда набрала всего три очка в последних пяти матчах, что не может радовать руководство и болельщиков клуба. В прошлом туре «Удинезе» проиграл «Кальяри» (0:1), а немного ранее обыграл на выезде последнюю команду чемпионата «Кротоне» (2:1).

Информация для ставок

• «Беневенто» выиграл один матч из последних десяти, а «Удинезе» одержал победу в трех матчах

• «Беневенто» не выигрывает на своем поле уже девять матчей подряд

• Матч первого круга между командами завершился победой «Беневенто» (2:0)

• Пять последних выездных матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Беневенто» и «Удинезе» играют в разный футбол, однако мы предполагаем, что это не помешает командам как минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.