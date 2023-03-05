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«Бенфика» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.03.2023)

сегодня, 11:40
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно поставить по 4.6.

Лига чемпионов 2022/2023
Бенфика
Брюгге
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
- : -
07 марта 2023, 23:00
вторник
2 - 0
Первый матч
ПроигрышНичьяПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.464.687.20
Лига Ставок 1.49 4.60 6.40
1XBET 1.49 4.80 7.30

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Бенфика» не всегда уверенно играла в первом матчей с бельгийским оппонентом, но добилась победы на выезде (2:0). Это делает команду большим фаворитом противостояния, а все эксперты едины во мнении, что дальше пройдут именно португальцы. В чемпионате своей страны «Бенфика» занимает первое место с 62 баллами и опережает ближайшего соперника уже на восемь пунктов. Два последних матча коллектива завершились победами над «Фамаликаном» и «Визелой» с одинаковым счетом (2:0).

«Брюгге» показывает не самые лучшие результаты в последние два месяца и проигрывает лидеру уже 20 очков лидеру чемпионата Бельгии. Команда проиграла первый поединок на своем поле и отыграться в Португалии будет очень непросто, однако у нее есть еще 90 минут, чтобы сотворить сенсацию. В двух последних матчах «Брюгге» крупно уступил «Остенде» (0:3) и победой с «Гентом» (2:0).

Информация для ставок

  • «Брюгге» выиграл только один матч из десяти последних матчей на выезде в основное время
  • «Бенфика» одержала восемь побед из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Бенфики» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, не стараясь играть на удержание своего преимущества. Предлагаем сделать победу на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.32 2.21 1.71 1.72 2.18
Лига Ставок 2.13 1.69 1.68 2.15
1XBET 2.24 1.76
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:19
Думаю, что орлы своего не упустят... даже можно и ничейку сгонять
Гость
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