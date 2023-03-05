«Бенфика» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.03.2023)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно поставить по 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Бенфика» не всегда уверенно играла в первом матчей с бельгийским оппонентом, но добилась победы на выезде (2:0). Это делает команду большим фаворитом противостояния, а все эксперты едины во мнении, что дальше пройдут именно португальцы. В чемпионате своей страны «Бенфика» занимает первое место с 62 баллами и опережает ближайшего соперника уже на восемь пунктов. Два последних матча коллектива завершились победами над «Фамаликаном» и «Визелой» с одинаковым счетом (2:0).

«Брюгге» показывает не самые лучшие результаты в последние два месяца и проигрывает лидеру уже 20 очков лидеру чемпионата Бельгии. Команда проиграла первый поединок на своем поле и отыграться в Португалии будет очень непросто, однако у нее есть еще 90 минут, чтобы сотворить сенсацию. В двух последних матчах «Брюгге» крупно уступил «Остенде» (0:3) и победой с «Гентом» (2:0).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл только один матч из десяти последних матчей на выезде в основное время

«Бенфика» одержала восемь побед из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Бенфики» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, не стараясь играть на удержание своего преимущества. Предлагаем сделать победу на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.