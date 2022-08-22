«Бенфика» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (23.08.2022)

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сегодня, 08:41

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 1.35. Поверить в успех «Спартака» можно по коэффициенту 9. На ничью в матче можно поставить по 5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.1.

Форма команд

«Бенфика» в первом матче достигла хорошего для себя результата и теперь чувствует себя комфортно перед ответной встречей на своем стадионе. Многие эксперты уже определили португальцев в группу. В чемпионате страны коллектив выиграл стартовые два тура и может полностью сосредоточиться на игре с «Динамо». Последние два матча «Бенфики» закончились победой над киевским клубом (2:0) и успехом в чемпионате с «Каса Пиа» (1:0).

«Динамо» Киев в нынешней ситуации и так выдавало максимум, пройдя два этапа квалификации. Сейчас же команда уступила на своем поле серьезному сопернику, и чтобы отыграть такой гандикап в Португалии необходимо очень постараться. Чемпионат Украины начнется только на днях, поэтому клуб сыграл меньше официальных встреч. В прошлой игре «Динамо» Киев уступил «Бенфике» (0:2), а ранее в дополнительное время обыграл «Штурм» (2:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах

«Динамо» Киев выиграло только три из десяти последних поединков в основное время

«Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Динамо

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

„Бенфика“ имеет большие шансы пройти дальше и теперь команде остается только аккуратно завершить противостояние в свою пользу. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской Лига Ставок.