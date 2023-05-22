«Бетис» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (24.05.2023)

1684770527

вчера, 18:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.03. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.55. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.55. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Бетис» потерял шансы попасть в Лигу чемпионов и вряд ли от клуба денется место в Лиге Европы. «Зелено-белые» идут на шестом месте с 56 баллами и опережают «Атлетик» на шесть баллов за три тура до конца сезона. Таким образом победа с «Хетафе» гарантирует хозяевам, что ниже они не опустятся. В прошлом туре «Бетис» сыграл вничью в принципиальной встрече с «Севильей» (0:0), а ранее одолел на своем поле «Райо Вальекано» (3:1).

«Хетафе» попал в очень сложное положение и команде угрожает зона вылета, хотя пока она там еще не числится. Клуб занимает 17 место с 35 баллами, всего на один пункт опережая «Вальядолид» и на два «Эспаньол». Гостям необходимо цепляться за очки в этой встрече, чтобы в последних двух турах иметь хотя бы небольшое преимущество. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьей с «Эльче» (1:1) и минимальным поражением на выезде «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бетис» выиграл только четыре поединка из десяти последних

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Хетафе» при одном поражении

Прогноз

«Хетафе» нуждается в очках и это заставит команду идти вперед гораздо большими силами, чем обычно. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1 мяча по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.