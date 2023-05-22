«Бетис» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (24.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.03. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.
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завтра, 23:00
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.55. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.55. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Бетис» потерял шансы попасть в Лигу чемпионов и вряд ли от клуба денется место в Лиге Европы. «Зелено-белые» идут на шестом месте с 56 баллами и опережают «Атлетик» на шесть баллов за три тура до конца сезона. Таким образом победа с «Хетафе» гарантирует хозяевам, что ниже они не опустятся. В прошлом туре «Бетис» сыграл вничью в принципиальной встрече с «Севильей» (0:0), а ранее одолел на своем поле «Райо Вальекано» (3:1).
«Хетафе» попал в очень сложное положение и команде угрожает зона вылета, хотя пока она там еще не числится. Клуб занимает 17 место с 35 баллами, всего на один пункт опережая «Вальядолид» и на два «Эспаньол». Гостям необходимо цепляться за очки в этой встрече, чтобы в последних двух турах иметь хотя бы небольшое преимущество. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьей с «Эльче» (1:1) и минимальным поражением на выезде «Реалу» (0:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бетис» выиграл только четыре поединка из десяти последних
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Хетафе» при одном поражении
Прогноз
«Хетафе» нуждается в очках и это заставит команду идти вперед гораздо большими силами, чем обычно. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1 мяча по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.