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«Бетис» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (24.05.2023)

вчера, 18:48
Хетафе

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.03. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.274.10
Pari 2.05 3.20 4.00

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.55. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.55. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Бетис» потерял шансы попасть в Лигу чемпионов и вряд ли от клуба денется место в Лиге Европы. «Зелено-белые» идут на шестом месте с 56 баллами и опережают «Атлетик» на шесть баллов за три тура до конца сезона. Таким образом победа с «Хетафе» гарантирует хозяевам, что ниже они не опустятся. В прошлом туре «Бетис» сыграл вничью в принципиальной встрече с «Севильей» (0:0), а ранее одолел на своем поле «Райо Вальекано» (3:1).

«Хетафе» попал в очень сложное положение и команде угрожает зона вылета, хотя пока она там еще не числится. Клуб занимает 17 место с 35 баллами, всего на один пункт опережая «Вальядолид» и на два «Эспаньол». Гостям необходимо цепляться за очки в этой встрече, чтобы в последних двух турах иметь хотя бы небольшое преимущество. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьей с «Эльче» (1:1) и минимальным поражением на выезде «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Бетис» выиграл только четыре поединка из десяти последних
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Хетафе» при одном поражении

Прогноз

«Хетафе» нуждается в очках и это заставит команду идти вперед гораздо большими силами, чем обычно. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1 мяча по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.88 1.56 2.55 1.26 4.13
Pari 1.55 2.45
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:18
Победа Бетиса на своём поле, им нужнее!
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