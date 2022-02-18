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«Бетис» — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (20.02.2022)

вчера, 16:49

20 февраля 2022 года состоится поединок «Бетис — Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Этот поединок состоится в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.156.75
Фонбет 1.55 4.10 6.20
Мелбет 1.63 4.38 5.75

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 6.10. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 пункта. У коллектива 13 побед, четыре ничьих и семь поражений. «Бетис» забил 45 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «бетикос» смотрятся очень хорошо и регулярно набирают драгоценные баллы — победа над «Леванте» со счетом 2:4, а также поражение от «Вильярреала» 0:2 и три очка с «Эспаньолом» 1:4.

«Мальорка» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. У коллектива шесть побед, восемь ничьих и девять поражений. Этот клуб забил 22 гола и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Мальорка» выглядит неплохо и часто побеждает — три очка с «Атлетиком» из Бильбао, а также с «Кадисом» 2:1 и поражение от «Вильярреала» 3:0.

Информация для ставок

  • «Бетис» победил в трех матчах подряд
  • «Мальорка» выиграла три матча из последних пяти
  • У «Бетиса» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.20. Больше всего забьет «Бетис», который отлично показал себя в последних матчах. Атака этого клуба в очень хорошей форме и может порадовать болельщиков в грядущей игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.37 2.15 1.78 1.67 2.32
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.14 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:43
Победа команды "Бетис" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
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