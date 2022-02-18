«Бетис» — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (20.02.2022)

1645192142

вчера, 16:49

20 февраля 2022 года состоится поединок «Бетис — Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Этот поединок состоится в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 6.10. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Бетис» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 пункта. У коллектива 13 побед, четыре ничьих и семь поражений. «Бетис» забил 45 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «бетикос» смотрятся очень хорошо и регулярно набирают драгоценные баллы — победа над «Леванте» со счетом 2:4, а также поражение от «Вильярреала» 0:2 и три очка с «Эспаньолом» 1:4.

«Мальорка» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. У коллектива шесть побед, восемь ничьих и девять поражений. Этот клуб забил 22 гола и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Мальорка» выглядит неплохо и часто побеждает — три очка с «Атлетиком» из Бильбао, а также с «Кадисом» 2:1 и поражение от «Вильярреала» 3:0.

Информация для ставок

«Бетис» победил в трех матчах подряд

«Мальорка» выиграла три матча из последних пяти

У «Бетиса» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.20. Больше всего забьет «Бетис», который отлично показал себя в последних матчах. Атака этого клуба в очень хорошей форме и может порадовать болельщиков в грядущей игре.

