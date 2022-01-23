«Бирмингем» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

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вчера, 16:59

25 января 2022 года состоится поединок «Бирмингем — Петерборо Юнайтед» в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Матч пройдет на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на Туманном Альбионе.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.88. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Петерборо Юнайтед» в 4.20. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

В этом сезоне у «Бирмингема» 18-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды восемь побед, семь ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 40 мячей. В последних встречах эта команда не может порадовать своих болельщиков яркой игрой и часто теряет очки — поражение от «Фулхэма» со счетом 6:2, а также ничейный исход с «Престоном» 1:1 и победа над «Барнсли» 2:1,

«Петерборо Юнайтед» в этом сезоне идет на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 51 гол. В последних встречах «Петерборо» играет не лучшим образом и часто теряет очки, это лишь усугубляет и без того печальное положение клуба. У команды поражения от «Вест Бромвича» со счетом 3:0, а также от «Ковентри Сити» 1:4 и от «Блэкпула» 3:1.

Информация для ставок

«Петерборо Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти

«Бирмингем» выиграл один матч из последних пяти

У «Петерборо» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. Оба клуба хорошо играют в атаке.