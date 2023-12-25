«Бирмингем» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 14:57

Ставки букмекеров

«Бирмингем» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 2.65. На успех «Сток Сити» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7, в то время как ничья стоит 3.3.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.03. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.8.

Форма команд

«Бирмингем» не хватает звезд с неба и располагается в нижней части турнирной таблицы. Команда занимает 18 место с 27 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Чтобы переместиться в верхнюю половину списка Чемпионшипа, хозяевам нужно провести несколько успешных встреч подряд. В прошлом туре чемпионата «Бирмингем» поделил очки с «Плимутом» (3:3), а ранее уступил на своем поле «Лестеру» (2:3).

«Сток Сити» находится в похожей ситуации с «Бирмингемом» и часто играет вничью, что не позволяет клубу находиться выше, чем он есть в таблице. Сейчас коллектив идет на 19 позиции и в случае победы может сравняться по очкам с «Бирмингемом». В двух последних матчах в рамках Чемпионшипа «Сток Сити» поделил очки с «Миллуол» (0:0) и разошелся миром с «Вест Бромвичем» (1:1).

Информация для ставок

«Бирмингем» выиграл только две встречи из десяти последних

«Сток Сити» сыграл пять из десяти матчей вничью за последнее время

«Бирмингем» выиграл два матча из пяти у «Сток Сити» при трех ничейных результатах

Прогноз

Команды идут по соседству в турнирной таблице, но «Бирмингем» играет на своем поле и будет иметь преимущество. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.