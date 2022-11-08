«Бохум» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (08.11.2022)

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вчера, 08:19

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Бохум» смог сдвинуться с последнего места турнирной таблицы, однако это больше «заслуга» «Шальке-04», чем команда начала менять результаты. В активе клуба только семь очков и 17 позиция, что не может радовать болельщиков. В предстоящем матче за счет фактора домашнего поля хозяева должны попытаться навязать борьбу соперникам. В прошлом туре «Бохум» проиграл «Боруссии» Д (0:3), а ранее был разгромлен «Вольфсбургом» (0:4).

«Боруссия» М еще держится в первой части турнирной таблицы чемпионата Германии, однако результаты команды очень нестабильны. Чтобы претендовать на зону еврокубков, коллективу очень нужно наладить игру в обороне и поднять мотивацию отдельных игроков. В прошлой игре «Боруссия» М обыграла на своем поле «Штутгарт» (3:1), а ранее уступила «Униону» (1:2).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» М не выигрывает на выезде уже семь матчей подряд

«Бохум» проиграл «Боруссии» М три последних поединка

Пять из семи личных встреч клубов за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бохум» очень слабо выступает в нынешнем сезоне и причин, по которым хозяева смогли бы набрать очки в этой встрече, очень сложно найти. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» М по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.