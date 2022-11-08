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«Бохум» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (08.11.2022)

вчера, 08:19
Бохум

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.65 3.40 2.55
Мелбет 2.95 3.45 2.49
1XBET 2.98 3.66 2.46

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Бохум» смог сдвинуться с последнего места турнирной таблицы, однако это больше «заслуга» «Шальке-04», чем команда начала менять результаты. В активе клуба только семь очков и 17 позиция, что не может радовать болельщиков. В предстоящем матче за счет фактора домашнего поля хозяева должны попытаться навязать борьбу соперникам. В прошлом туре «Бохум» проиграл «Боруссии» Д (0:3), а ранее был разгромлен «Вольфсбургом» (0:4).

«Боруссия» М еще держится в первой части турнирной таблицы чемпионата Германии, однако результаты команды очень нестабильны. Чтобы претендовать на зону еврокубков, коллективу очень нужно наладить игру в обороне и поднять мотивацию отдельных игроков. В прошлой игре «Боруссия» М обыграла на своем поле «Штутгарт» (3:1), а ранее уступила «Униону» (1:2).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» М не выигрывает на выезде уже семь матчей подряд
  • «Бохум» проиграл «Боруссии» М три последних поединка
  • Пять из семи личных встреч клубов за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бохум» очень слабо выступает в нынешнем сезоне и причин, по которым хозяева смогли бы набрать очки в этой встрече, очень сложно найти. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» М по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.14 1.66 1.71 2.06
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 6.91 1.11
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:31
Боруссия не проиграет
Гость
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