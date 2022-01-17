«Бохум» — «Майнц». Прогноз на матч кубка Германии (18.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.23. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.25.
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сегодня, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.90. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.
Форма команд
«Бохум» старается сохранить своем место в Бундеслиге, ведь команда вернулась сюда только в нынешнем сезоне. Тем не менее, коллектив находится в шаге от серьезной стадии кубка Германии, где все команды относятся к турниру уже более ответственно. В чемпионате клуб идет на 11 месте и набрал 23 очка. В прошлых двух поединках Бундеслиги «Бохум» проиграл минимально «Майнцу» (0:1), а ранее оказался сильнее «Вольфсбурга» (1:0).
«Майнц» находится в середине турнирной таблицы чемпионата Германии и не отличается стабильностью в результатах. Тем не менее, коллектив проводит очень добротный сезон и сейчас занимает 10 место с 27 очками. Матч кубка Германии становится для клуба очень важным, ведь в случае успеха он сможет отобраться уже в четвертьфинал турнира. В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» обыграл «Бохум» (1:0), а ранее крупно уступил «РБ Лейпциг» (1:4).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Бохума» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бохум» проиграл только два поединка на своем поле из десяти последних
- Четыре их пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Бохум» проиграл недавно «Майнцу» матч чемпионата и теперь постарается взять реванш в кубковом противостоянии. Предполагаем, что на своем стадионе клуб одержит победу и пройдет в следующий этап турнира. Сделать ставку на победу «Бохума» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25.