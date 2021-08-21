«Бохум» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

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вчера, 13:52

Во втором туре Бундеслиги «Майнц» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом этого матча, а поэтому коэффициенты на победы обеих команд составляют 2.65. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.55

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Майнц» приятно порадовал своих болельщиков, в первом туре обыграв «РБ Лейпциг» (1:0). Коллектив обрел уверенность в себе еще в конце прошлого сезона, где благодаря серии побед покинул зону вылета и сохранил за собой место в Бундеслиге. В этом матче игроки постараются добиться и второй победы в нынешнем сезоне. Перед победой в чемпионате «Майнц» в серии пенальти оказался сильнее «Эльфсберга» (3:2) и прошел в следующий раунд Кубка Германии.

«Бохум» после долгого отсутствия в Бундеслиге не смог начать новый сезон с победы. Команда в прошлом году проделала очень много работы, чтобы вернуться в сильнейший чемпионат Германии, поэтому коллектив будет бороться в каждом матче, чтобы остаться в Бундеслиге и на следующий год. В прошлом матче «Бохум» минимально уступил «Вольфсбургу» (0:1), а в Кубке Германии прошел «Вупперталлер» только в дополнительное время (2:1).

Информация для ставок

Обе команды выиграли по пять матчей из последних десяти в основное время во всех турнирах

«Бохум» не уходил с поля в домашних встречах без забитого мяча в восьми из десяти матчей

«Майнц» выиграл четыре из семи последних поединков с «Бохумом»

Три из четырех матчей между клубами на поле «Бохума» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют с большим количеством забитых мячей, поэтому мы предполагаем, что и этот матч не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет. Всех болельщиков ждет яркий и интересный поединок с красивыми моментами и голами.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Бундеслиге.