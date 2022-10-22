«Бохум» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (23.10.2022)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Униона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.88. На ничейный результат можно поставить по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 4.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Бохум» на данный момент является худшей командой Бундеслиги и перед стартом очередного тура имеет в своем активе всего четыре балла. В предстоящем матче с лидером Бундеслиги, мало кто верит в возможности хозяев, поэтому любые набранные баллы станут неожиданностью. В прошлом матче кубка Германии «Бохум» обыграл «Эльфсберг», а ранее разгромно проиграл «Штутгарту» (1:4) в чемпионате страны.

«Унион» на удивление многим продолжает лидировать в Бундеслиге с 24 баллами и даже на четыре пункта опережает чемпиона последних 10 лет «Баварию». Трудно представить, насколько долго коллектив сможет удерживать лидерство, однако в матче с аутсайдером от него ждут исключительно победы. В матче кубка Германии «Унион» без проблем обыграл «Хайденхайм» (2:0), а в чемпионате с тем же счетом одолел «Боруссию» Д (2:0).

Информация для ставок

«Унион» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бохума»

«Унион» проиграл только три выездных поединка из десяти последних

Прогноз

«Унион» решительно настроен в этом сезоне и у команды не должно возникнуть проблем с последней командой Бундеслиги даже в выездном матче. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.