«Бохум» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (23.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Униона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.88. На ничейный результат можно поставить по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 4.5.
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сегодня, 16:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.
Форма команд
«Бохум» на данный момент является худшей командой Бундеслиги и перед стартом очередного тура имеет в своем активе всего четыре балла. В предстоящем матче с лидером Бундеслиги, мало кто верит в возможности хозяев, поэтому любые набранные баллы станут неожиданностью. В прошлом матче кубка Германии «Бохум» обыграл «Эльфсберг», а ранее разгромно проиграл «Штутгарту» (1:4) в чемпионате страны.
«Унион» на удивление многим продолжает лидировать в Бундеслиге с 24 баллами и даже на четыре пункта опережает чемпиона последних 10 лет «Баварию». Трудно представить, насколько долго коллектив сможет удерживать лидерство, однако в матче с аутсайдером от него ждут исключительно победы. В матче кубка Германии «Унион» без проблем обыграл «Хайденхайм» (2:0), а в чемпионате с тем же счетом одолел «Боруссию» Д (2:0).
Информация для ставок
- «Унион» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Унион» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бохума»
- «Унион» проиграл только три выездных поединка из десяти последних
Прогноз
«Унион» решительно настроен в этом сезоне и у команды не должно возникнуть проблем с последней командой Бундеслиги даже в выездном матче. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.