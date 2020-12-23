«Бордо» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (23.12.2020)

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23 декабря 2020, 09:35

«Бордо» и «Реймс» 23 декабря сыграют в очередном туре чемпионата Франции. Изучив ставки букмекеров, мы предложили прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеров на стороне «Бордо». За ставки на победу хозяев компания Фонбет предлагает коэффициент 2.30. Заключить пари на гостевой успех «Реймса» можно с котировкой 3.66, а ничья идет за 3.24.

Много забитых голов в этом противостоянии букмекеры не ожидают. Ставки на тотал меньше 2,5 мячей можно разместить с коэффициентом 1.68, больше – 2.10.

Форма команд

В активе «Бордо» 22 очка и двенадцатое место в турнирной таблице. В текущем розыгрыше Лиги 1 команда показала такие результаты: шесть побед, четыре ничьи и шесть поражений.

В прошлом туре первенства «жирондицы» победили в гостях «Страсбур» (2:0). Так они реабилитировались за два поражения кряду, которые случились в матчах с «Сент-Этьеном» (1:2) и «Лиллем» (1:2).

«Реймс» занимает 14-е место в рейтинге и идет прямо возле зоны непрямого вылета, имея преимущество в два очка. В актив себе команда занесла три победы и пять ничьих, при восьми поражениях в чемпионате.

19 декабря «Реймс» провел неплохой матч в гостях у «Марселя» (1:1), сумев отобрать очки у фаворита. Перед этим команда переиграла дома «Нант» (3:2) в результативной встрече.

Информация для ставок

«Реймс» не побеждал в 11 из 12 гостевых матчей чемпионата Франции

«Бордо» не побеждал в 5 предыдущих домашних поединках

В трех прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ 2,5

Прогноз

Анализируя гостевую успешность «Реймса», понимаешь, почему «Бордо» идет фаворитом этой встречи. В гостях «красные» выступают очень нестабильно, часто проигрывают даже аутсайдерам.

Предлагаем сыграть ставку на победу «Бордо» с учетом нулевой форы за коэффициент 1.65 в БК Фонбет.