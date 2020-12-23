«Бордо» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (23.12.2020)

«Бордо» и «Реймс» 23 декабря сыграют в очередном туре чемпионата Франции. Изучив ставки букмекеров, мы предложили прогноз на этот матч.
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1 : 3
завершен
23 декабря 2020, 21:00
среда
Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение букмекеров на стороне «Бордо». За ставки на победу хозяев компания Фонбет предлагает коэффициент 2.30. Заключить пари на гостевой успех «Реймса» можно с котировкой 3.66, а ничья идет за 3.24.
Много забитых голов в этом противостоянии букмекеры не ожидают. Ставки на тотал меньше 2,5 мячей можно разместить с коэффициентом 1.68, больше – 2.10.
Форма команд
В активе «Бордо» 22 очка и двенадцатое место в турнирной таблице. В текущем розыгрыше Лиги 1 команда показала такие результаты: шесть побед, четыре ничьи и шесть поражений.
В прошлом туре первенства «жирондицы» победили в гостях «Страсбур» (2:0). Так они реабилитировались за два поражения кряду, которые случились в матчах с «Сент-Этьеном» (1:2) и «Лиллем» (1:2).
«Реймс» занимает 14-е место в рейтинге и идет прямо возле зоны непрямого вылета, имея преимущество в два очка. В актив себе команда занесла три победы и пять ничьих, при восьми поражениях в чемпионате.
19 декабря «Реймс» провел неплохой матч в гостях у «Марселя» (1:1), сумев отобрать очки у фаворита. Перед этим команда переиграла дома «Нант» (3:2) в результативной встрече.
Информация для ставок
- «Реймс» не побеждал в 11 из 12 гостевых матчей чемпионата Франции
- «Бордо» не побеждал в 5 предыдущих домашних поединках
- В трех прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ 2,5
Прогноз
Анализируя гостевую успешность «Реймса», понимаешь, почему «Бордо» идет фаворитом этой встречи. В гостях «красные» выступают очень нестабильно, часто проигрывают даже аутсайдерам.
Предлагаем сыграть ставку на победу «Бордо» с учетом нулевой форы за коэффициент 1.65 в БК Фонбет.