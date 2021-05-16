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«Борнмут» — «Брентфорд». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (17.05.2021)

сегодня, 16:25

«Борнмут» сыграет против «Брентфорда» в рамках полуфинала плей-офф Чемпионшипа. Матчи плей-офф решат, кто больше достоин сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне. Этот поединок будет очень интересным, так как оба клуба показали хорошие результаты во втором по силе дивизионе Англии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.823.342.68
Лига Ставок 2.80 3.20 2.55
Мелбет 2.83 3.32 2.60
1XBET 2.83 3.32 2.60
BetBoom 2.80 3.10 2.58

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеров является «Брентфорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также принимаются ставки на победу «Борнмута» по коэффициенту 2.90 и на ничейный исход по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Борнмут» набрал 77 баллов в Чемпионшипе и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 победы, 11 ничьих и 13 поражений. Команда забила 73 гола и пропустила 46 мячей. В последних поединках «Борнмут» смотрелся очень плохо, команда регулярно теряла баллы и могла пройти мимо топ-6 Чемпионшипа, но ей удалось исправить ситуацию. Поединок плей-офф очень много значит для «Борнмута», который старался попасть в топ-6.

«Брентфорд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 87 пунктов. Клубу не хватило немного очков, чтобы пробиться в Премьер-Лигу напрямую. Команда выиграла 24 поединка, 15 раз играла вничью и проиграла семь матчей. В активе клуба 79 забитых и 42 пропущенных гола. В последних матчах «Брентфорд» играл очень хорошо, команда часто набирала очки и много забивала.

Информация для ставок

  • «Брентфорд» пропустил всего два гола в пяти последних поединках
  • «Борнмут» проиграл три матча кряду
  • «Брентфорд» не проигрывает вот уже 12 игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на победу «Брентфорда» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.69 2.25
Лига Ставок 2.23 1.61 1.66 2.15
Мелбет 1.73 2.23
1XBET 1.73 2.23
BetBoom 2.16 1.63 1.61 2.20 1.30 3.25
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:27
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