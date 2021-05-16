«Борнмут» — «Брентфорд». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (17.05.2021)

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сегодня, 16:25

«Борнмут» сыграет против «Брентфорда» в рамках полуфинала плей-офф Чемпионшипа. Матчи плей-офф решат, кто больше достоин сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне. Этот поединок будет очень интересным, так как оба клуба показали хорошие результаты во втором по силе дивизионе Англии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеров является «Брентфорд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также принимаются ставки на победу «Борнмута» по коэффициенту 2.90 и на ничейный исход по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Борнмут» набрал 77 баллов в Чемпионшипе и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 победы, 11 ничьих и 13 поражений. Команда забила 73 гола и пропустила 46 мячей. В последних поединках «Борнмут» смотрелся очень плохо, команда регулярно теряла баллы и могла пройти мимо топ-6 Чемпионшипа, но ей удалось исправить ситуацию. Поединок плей-офф очень много значит для «Борнмута», который старался попасть в топ-6.

«Брентфорд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 87 пунктов. Клубу не хватило немного очков, чтобы пробиться в Премьер-Лигу напрямую. Команда выиграла 24 поединка, 15 раз играла вничью и проиграла семь матчей. В активе клуба 79 забитых и 42 пропущенных гола. В последних матчах «Брентфорд» играл очень хорошо, команда часто набирала очки и много забивала.

Информация для ставок

«Брентфорд» пропустил всего два гола в пяти последних поединках

«Борнмут» проиграл три матча кряду

«Брентфорд» не проигрывает вот уже 12 игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на победу «Брентфорда» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.60.