«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

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вчера, 16:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.9. Победа гостей оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Форма команд

«Борнмут» проводит неплохой отрезок сезона и чувствует себя уверенно в последних поединках. Команда идет на 13 месте с 38 баллами и опережает нынешнего соперника на восемь пунктов. Коллектив может чувствовать себя в безопасности, ведь имеет запас перед зоной вылета в 16 пунктов. В двух последних встречах «Борнмут» побеждал «Эвертон» (2:1) и вырвал победу у «Лутон Таун» (4:3).

«Кристал Пэлас» идет всего на одну позицию ниже «Борнмута» но отстает на восемь очков и не может расслабиться, ведь зона вылета может настичь лондонский клуб. Тем не менее, команда проиграла только одну игру из последних пяти в АПЛ , что дает болельщикам веру в то, что сезон закончится без происшествий. В прошлом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее на выезде одолел «Буде/Глимт» в товарищеской игре (1:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Борнмут» выиграл только четыре домашних встречи из десяти последних

«Кристал Пэлас» выиграл пять из семи последних матчей с «Борнмутом»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, «Борнмут» неудачно играет с «Кристал Пэлас», но в этот раз хозяева способны остановить соперника. Предлагаем сделать ставку на победу «Борнмута» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.