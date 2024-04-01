«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.9. Победа гостей оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.
Форма команд
«Борнмут» проводит неплохой отрезок сезона и чувствует себя уверенно в последних поединках. Команда идет на 13 месте с 38 баллами и опережает нынешнего соперника на восемь пунктов. Коллектив может чувствовать себя в безопасности, ведь имеет запас перед зоной вылета в 16 пунктов. В двух последних встречах «Борнмут» побеждал «Эвертон» (2:1) и вырвал победу у «Лутон Таун» (4:3).
«Кристал Пэлас» идет всего на одну позицию ниже «Борнмута» но отстает на восемь очков и не может расслабиться, ведь зона вылета может настичь лондонский клуб. Тем не менее, команда проиграла только одну игру из последних пяти в АПЛ, что дает болельщикам веру в то, что сезон закончится без происшествий. В прошлом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее на выезде одолел «Буде/Глимт» в товарищеской игре (1:0).
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Борнмут» выиграл только четыре домашних встречи из десяти последних
- «Кристал Пэлас» выиграл пять из семи последних матчей с «Борнмутом»
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Исходя из статистики, «Борнмут» неудачно играет с «Кристал Пэлас», но в этот раз хозяева способны остановить соперника. Предлагаем сделать ставку на победу «Борнмута» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.