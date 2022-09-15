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«Боруссия» Д — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

вчера, 14:00
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.405.747.43
Лига Ставок 1.40 5.40 7.00
Мелбет 1.41 5.60 7.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Боруссия» Д проиграла два последних матча в своем расписании, однако по-прежнему продолжает оставаться серьезным конкурентом для «Баварии» в борьбе за чемпионство и фаворитом на выход из группы Лиги Чемпионов. В чемпионате Германии «шмели» идут на пятом месте с 12 баллами и отстают от лидера на три пункта. В прошлом матче «Боруссия» Д уступила «Манчестер Сити» (1:2), а ранее в чемпионате проиграла «РБ Лейпцигу» (0:3).

«Шальке-04» смог прервать в прошлом туре серию без побед и за счет набранных очков сразу поднялся на 12 место с шестью очками. Матч с «Боруссией» Д всегда принципиален, поэтому всех болельщиков ожидает настоящий бой, несмотря на положение в турнирной таблице. Два последних матча «Шальке-04» закончились победой над «Бохумом» (3:1) и ничьей со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Шальке-04» выиграл только один выездной поединок из шести последних
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла три последних матча у «Шальке-04» с общим счетом (11:0)

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и продолжает гонку за чемпионство. «Шальке-04» в личных встречах в «рурском дерби» давно не показывал хороших результатов, поэтому предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 2.31 1.68
Лига Ставок 2.80 1.43 2.23 1.64
Мелбет 2.73 1.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:41
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:52
Победа хозяев поля!
975r492337sb
975r492337sb
вчера в 14:04
Фаворит матча «Боруссия» Д
Гость
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