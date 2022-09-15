«Боруссия» Д — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Боруссия» Д проиграла два последних матча в своем расписании, однако по-прежнему продолжает оставаться серьезным конкурентом для «Баварии» в борьбе за чемпионство и фаворитом на выход из группы Лиги Чемпионов. В чемпионате Германии «шмели» идут на пятом месте с 12 баллами и отстают от лидера на три пункта. В прошлом матче «Боруссия» Д уступила «Манчестер Сити» (1:2), а ранее в чемпионате проиграла «РБ Лейпцигу» (0:3).

«Шальке-04» смог прервать в прошлом туре серию без побед и за счет набранных очков сразу поднялся на 12 место с шестью очками. Матч с «Боруссией» Д всегда принципиален, поэтому всех болельщиков ожидает настоящий бой, несмотря на положение в турнирной таблице. Два последних матча «Шальке-04» закончились победой над «Бохумом» (3:1) и ничьей со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шальке-04» выиграл только один выездной поединок из шести последних

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла три последних матча у «Шальке-04» с общим счетом (11:0)

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и продолжает гонку за чемпионство. «Шальке-04» в личных встречах в «рурском дерби» давно не показывал хороших результатов, поэтому предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.