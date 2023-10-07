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«Боруссия» Дортмунд — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.10.2023)

вчера, 10:05
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Унион» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.264.97
Лига Ставок 1.70 4.00 4.70
Pari 1.68 4.20 4.90

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Боруссия» Д идет в плотной группе лидеров Бундеслиги и сейчас важен каждый балл как для «шмелей», так и для конкурентов. «Желто-черные» занимают четвертое место с 14 баллами и отстает от лидера всего на два пункта. В прошлом туре Лиги Чемпионов «Боруссия» Д не смогла обыграть на своем поле «Милан» (0:0), а ранее справилась в Бундеслиге с «Хоффенхаймом» (3:1) на выезде.

«Унион» насобирал уже целую серию поражений во всех турнирах, что очень расстраивает болельщиков. Команда из Берлина не набрала очков в Лиге Чемпионов, а в Бундеслиге идет только на 11 месте с шестью баллами. Шансов отобрать очки у «Боруссии» Д на данном отрезке чемпионата у гостей очень мало, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Униона» завершились поражениями от «Браги» в Лиге Чемпионов (2:3) и «Хайденхайма» (0:1) в Бундеслиге.

Информация для ставок

  • «Унион» проиграл уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла шесть поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла четыре матча из пяти последних с «Унионом» при одном поражении

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной, несмотря на сложный матч с «Миланом» в Лиге Чемпионов. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.29 2.35 1.65 1.85 2.07
Лига Ставок 2.21 1.68 1.76 2.10
Pari 2.30 1.62
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:20
В общем, логичная и дежурная виктория явного фаворита очень даже читается в предстоящей встрече стабильной Боруссии Дортмунд и сомнительного Униона Берлин. Которая к тому же награждается в БК вполне себе неплохим коэффициентом. В завершении добавлю, что в последнем личном свидании БД и УБ на поле "желто-черных" хозяева поля сумели взять верх над визитерами с результативным счетом 2:1.
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