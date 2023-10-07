«Боруссия» Дортмунд — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.10.2023)

1696662303

вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Унион» оценивается за 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Боруссия» Д идет в плотной группе лидеров Бундеслиги и сейчас важен каждый балл как для «шмелей», так и для конкурентов. «Желто-черные» занимают четвертое место с 14 баллами и отстает от лидера всего на два пункта. В прошлом туре Лиги Чемпионов «Боруссия» Д не смогла обыграть на своем поле «Милан» (0:0), а ранее справилась в Бундеслиге с «Хоффенхаймом» (3:1) на выезде.

«Унион» насобирал уже целую серию поражений во всех турнирах, что очень расстраивает болельщиков. Команда из Берлина не набрала очков в Лиге Чемпионов, а в Бундеслиге идет только на 11 месте с шестью баллами. Шансов отобрать очки у «Боруссии» Д на данном отрезке чемпионата у гостей очень мало, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Униона» завершились поражениями от «Браги» в Лиге Чемпионов (2:3) и «Хайденхайма» (0:1) в Бундеслиге.

Информация для ставок

«Унион» проиграл уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла шесть поединков из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре матча из пяти последних с «Унионом» при одном поражении

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной, несмотря на сложный матч с «Миланом» в Лиге Чемпионов. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.