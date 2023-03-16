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«Боруссия» М — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (17.03.2023)

вчера, 12:23
Вердер (Бремен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.88. На ничейный результат можно поставить по 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.854.064.11
Лига Ставок 1.91 3.90 3.85
1XBET 1.92 4.14 3.96

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М не выглядит стабильно в этом сезоне, как и в прошлом, поэтому вряд ли может рассчитывать на высокие места по окончанию сезона. Сейчас клуб занимает 10 место с 30 очками и опережает нынешнего соперника лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре «Боруссия» М крупно проиграла на выезде «РБ Лейпциг» (0:3), а ранее сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0).

«Вердер» проводит неплохой сезон как для команды, которая вернулась со второй Бундеслиги и хочет закрепиться в привычном для себя элитном дивизионе. Клуб из Бремена занимает 11 место с 30 баллами и опережает зону вылета на 10 пунктов. В случае победы в этой встрече, коллектив гарантированно поднимется минимум на одну позицию. Два последних матча «Вердера» завершились поражениями от «Байера» (2:3) и «Аугсбурга» (1:2).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате
  • «Боруссия» М выиграла всего две встречи из десяти последних
  • «Вердер» проиграл три из пяти последних матчей с «Боруссией» М
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вердер» часто забивает и имеет хорошие шансы отличиться и в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.24 1.25 2.49 1.58 1.97 1.91
Лига Ставок 2.41 1.55 1.92 1.85
1XBET 2.38 1.53
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:26
В поединке двух середняков лиги, двух соседей по турнирной таблицы сложно прогнозировать исход. В этом матче может произойти всё, что угодно. Но чего я точно жду - это как минимум по голу от каждой команды. Боруссию должно прорвать в плане результативности после трёх безголевых поединков в Бундеслиге подряд. Вердер же, наоборот, в последнее время стал забивать много. А в плане обороны как не отличался надёжностью, так и не отличается. В первом круге текущего сезона бременцы разгромили "жеребцов" 5-1. В предыдущей личной встрече данных коллективов голов тоже было много, а победу праздновала уже Боруссия (4-2). Ставлю на то, что команды минимум по разу огорчат друг друга и в этом поединке.
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