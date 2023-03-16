«Боруссия» М — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (17.03.2023)

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вчера, 12:23

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.88. На ничейный результат можно поставить по 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М не выглядит стабильно в этом сезоне, как и в прошлом, поэтому вряд ли может рассчитывать на высокие места по окончанию сезона. Сейчас клуб занимает 10 место с 30 очками и опережает нынешнего соперника лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре «Боруссия» М крупно проиграла на выезде «РБ Лейпциг» (0:3), а ранее сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0).

«Вердер» проводит неплохой сезон как для команды, которая вернулась со второй Бундеслиги и хочет закрепиться в привычном для себя элитном дивизионе. Клуб из Бремена занимает 11 место с 30 баллами и опережает зону вылета на 10 пунктов. В случае победы в этой встрече, коллектив гарантированно поднимется минимум на одну позицию. Два последних матча «Вердера» завершились поражениями от «Байера» (2:3) и «Аугсбурга» (1:2).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл четыре из пяти последних поединков в чемпионате

«Боруссия» М выиграла всего две встречи из десяти последних

«Вердер» проиграл три из пяти последних матчей с «Боруссией» М

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вердер» часто забивает и имеет хорошие шансы отличиться и в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.