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«Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

сегодня, 13:14
Вольфбсург

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.02 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Вольфсбурга», могут поставить по коэффициенту 3.6. Коэффициент на ничью составляет 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.534.11
Фонбет 2.03 3.40 3.75
Мелбет 2.14 3.56 3.72
1XBET 2.14 3.56 3.72
BetBoom 2.14 3.34 3.74

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.77, в то время как низовой исход оценивается по 2.05. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Боруссия» М не лучшим образом начала этот сезон и на данном этапе также не показывает хороших результатов, одержав всего одну победу в пяти последних турах Бундеслиги. Коллектив занимает 13 место с 26 очками и отстает от нынешнего соперника всего на один балл, что дает ему дополнительную мотивацию на игру с «Вольфсбургом». Два последних матча «Боруссии» М завершились разгромом от «Боруссии» Д (0:6) и сложной победой над «Аугсбургом» (3:2).

«Вольфсбург» вышел из затянувшегося кризиса и начал набирать очки, однако и дальше не может навязать борьбу лидерам. Клуб идет на 12 месте с 27 баллами, и в матче с примерно равным соперником будет иметь неплохие шансы на успех, если сможет реализовать свои моменты. У клуба есть проблемы с линией обороны, ведь в этом сезоне Бундеслиги пропущено уже 35 мячей. В прошлой игре «Вольфсбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а ранее оказался сильнее «Айнтрахта» Ф на выезде (2:0).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» выиграл три матча из последних десяти поединков, а «Боруссия» М одержала только две победы
  • «Вольфсбург» проиграл пять выездных матчей из шести за последнее время
  • «Боруссия» М не может выиграть уже четыре поединка с «Вольфсбургом»
  • Четыре из пяти последних поединков на поле «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало побеждают в последние несколько месяцев, и для каждой предстоящий матч становится важным и принципиальным. Предполагаем, что клубы забьют достаточное количество мячей и порадуют зрителей зрелищным футболом. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.35 2.11 1.80 1.68 2.27
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 14:32
У хозяев только одна победа и целых три поражения в пяти предыдущих матчах внутреннего первенства. Все это очень мешает выполнению поставленной цели занять место в топ-4 по итогам сезона. «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» уже оторвались, а вот «Байер» вполне можно еще достать, он впереди лишь на один балл. Но нужно срочно привести себя в форму и набрать как можно больше очков в оставшихся трех встречах... Характерно, что обе команды пропустили одинаковое количество очков, но у «Боруссии» на 14 голов больше забито. Собственно, уровень игры в атаке как раз и создает такую заметную разницу в чемпионате Германии между командами. Именно поэтому «Вольфсбург» шестой и может рассчитывать лишь на Лигу Европы. Правда, без регулярных осечек конкурентов и это было бы тяжелой задачей для «волков». Рискну предположить, что «Боруссия» полна мотивации не отпустить конкурентов в борьбе за топ-4 Бундеслиги, но для этого потребуется выиграть. «Вольфсбург» тоже ведь далеко не безгрешен: четыре очка в трех прошлых турах с ничьей против «Фрайбурга» и поражением от «Айнтрахта».
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сегодня в 13:25
Футбольный клуб «Боруссия» М одержит победу.
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