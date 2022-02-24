«Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 13:14

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.02 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Вольфсбурга», могут поставить по коэффициенту 3.6. Коэффициент на ничью составляет 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.77, в то время как низовой исход оценивается по 2.05. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Боруссия» М не лучшим образом начала этот сезон и на данном этапе также не показывает хороших результатов, одержав всего одну победу в пяти последних турах Бундеслиги. Коллектив занимает 13 место с 26 очками и отстает от нынешнего соперника всего на один балл, что дает ему дополнительную мотивацию на игру с «Вольфсбургом». Два последних матча «Боруссии» М завершились разгромом от «Боруссии» Д (0:6) и сложной победой над «Аугсбургом» (3:2).

«Вольфсбург» вышел из затянувшегося кризиса и начал набирать очки, однако и дальше не может навязать борьбу лидерам. Клуб идет на 12 месте с 27 баллами, и в матче с примерно равным соперником будет иметь неплохие шансы на успех, если сможет реализовать свои моменты. У клуба есть проблемы с линией обороны, ведь в этом сезоне Бундеслиги пропущено уже 35 мячей. В прошлой игре «Вольфсбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а ранее оказался сильнее «Айнтрахта» Ф на выезде (2:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл три матча из последних десяти поединков, а «Боруссия» М одержала только две победы

«Вольфсбург» проиграл пять выездных матчей из шести за последнее время

«Боруссия» М не может выиграть уже четыре поединка с «Вольфсбургом»

Четыре из пяти последних поединков на поле «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды мало побеждают в последние несколько месяцев, и для каждой предстоящий матч становится важным и принципиальным. Предполагаем, что клубы забьют достаточное количество мячей и порадуют зрителей зрелищным футболом. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.