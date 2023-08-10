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«Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2023)

сегодня, 16:57
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Брентфорда» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.783.672.52
Pari 2.75 3.60 2.45

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брентфорд» уже приучил болельщиков к АПЛ и выступает в ней на протяжении двух сезонов достаточно достойно. Команда не борется за выживание, а стала крепким середняком турнирной таблицы, который может доставить проблемы любому сопернику. В матче с обновленным «Тоттенхэмом» хозяевам вполне по силам набрать очки в стартовом туре. В прошлой товарищеской игре «Брентфорд» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0), а 30 июля завершила матч без победителя с «Астон Виллой» (3:3).

«Тоттенхэм» уже на протяжении месяца борется за свою главную звезду Хари Кейна, которого очень хочет купить «Бавария». В зависимости от этого трансфера очень разными могут быть задачи клуба на сезон. В прошлом футбольном год «шпоры» играли нестабильно и хотят исправить результаты в этом розыгрыше АПЛ, а их настрой можно будет проверить уже в первом туре. В двух последних товарищеских матчах «Тоттенхэм» уступил «Барселоне» (2:4) и разгромил украинский «Шахтер» (5:1).

Информация для ставок

  • «Брентфорд» не может выиграть уже пять поединков подряд
  • Шесть последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Тоттенхэм» не может выиграть у «Брентфорда» уже три поединка подряд
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В обоих коллективах нет большой уверенности, поэтому предлагаем обратить внимание на тоталы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.60 1.31 2.23 1.71 1.74 2.18
Pari 2.17 1.70
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 18:17
ОЗ в прошлом сезоне прошел оба раза из 2-х матчей чемпионата. В Брентфорде сыграли 2-2, тогда как на выезде в Лондоне красно-белые смогли разочаровать Тотенхэм 3-1. Сейчас нам стоит ожидать очень агрессивной игры от команд, которые свежи, играют от атаки и не особо надежны в обороне, особенно Тоттенхэм. Жду результативную игру с обеих сторон, которая выходит здесь и из игровых философий команд, и из-за их слабости тылов, что видно было по межсезонью.
Гость
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