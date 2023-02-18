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«Брест» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2023)

вчера, 23:41
Монако

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.204.021.84
Лига Ставок 4.30 3.80 1.84

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Брест» редко радует своих болельщиков и за пять последних туров смог добыть лишь одну победу в Лиге 1. Команда находится на грани зоны вылета, а именно на 16 месте с 20 баллами, всего на один пункт опережая «Труа». В прошлом матче чемпионата Франции «Брест» крупно проиграл на выезде «Монпелье», а ранее отобрал очки на своем поле у команды из лидирующей группы «Ланса» (1:1).

«Монако» потратил много сил на матч Лиги Европы, который выиграл у «Байре» (3:2) и теперь команде очень важно восстановиться к игре чемпионата. Сейчас команда из княжества Монако занимает третье место с 47 баллами, а отставание от лидера «ПСЖ» составляет 17 очков. В игре с командой из нижней части турнирной таблицы от гостей будут ждать исключительно победы. В двух последних матчах Лиги 1 «Монако» обыграл «ПСЖ» (3:1) и «Клермон» (2:0).

Информация для ставок

  • «Брест» выиграл только две встречи из десяти последних матчей
  • «Монако» не проигрывает на выезде уже 11 поединков подряд
  • «Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Брестом» при двух поражениях
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Монако» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации и помешать им может только усталость после матча Лиги Европы. Предлагаем все-таки поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.35 1.35 2.15 1.76 1.70 2.25
Лига Ставок 2.05 1.75 1.63 2.24
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