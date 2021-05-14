«Брюгге» — «Антверпен». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (16.05.2021)

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вчера, 22:28

Участники еврокубков от Бельгии продолжают выяснять, кто в какой турнир отправится в будущем сезоне. В этом матче нас ждет встреча «Брюгге» и «Антверпена». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 5.6 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.4, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 1.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.74. Низовой исход матча идёт по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брюгге» является главным претендентом на золотые медали и путевку в Лигу чемпионов. Но в стартовых турах топ-четверки игра у фаворита не задалась, в крайнем туре расписали ничью с «Антверпеном» (0:0), а еще туром ранее проиграли «Генку» (0:3). За три тура до конца чемпионата «Брюгге» на пять очков опережает ближайшего преследователя и относительно спокойно может себя чувствовать, но слишком расслабляться не нужно и футболисты это понимают.

«Антверпен» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов и еще имеет неплохие шансы на второе место. Команда так же, как и их соперник, набрала всего два бала в трех последних турах, до первого матча с «Брюгге» (0:0) сыграли с «Андерлехтом» (2:2) и «Генком» (2:3). В этой игре коллектив Фрэнка Веркотерена будет делать все возможное, чтобы зацепиться за очки и подняться выше в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Антверпен» забивает в ворота «Брюгге» в трех выездных матчах подряд

«Брюгге» выиграл дома всего два последних поединка

Предыдущая игра команд на поле «Брюгге» завершилась победой «Антверпена» (0:2)

«Брюгге» пропускает дома по два мяча в трёх последних турах чемпионата

Прогноз

Нас ждет очень интересный матч двух сильных команд. «Брюгге» фаворит встречи и сделает все, чтобы оформить победу, тем самым прервав свою безвыигрышную серию. Сделать ставку на победу «Брюгге» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.