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«Челси» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (12.05.2021)

вчера, 23:24

«Челси» сыграет против «Арсенала» 12 мая 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этой игре можно поставить на победу «Челси» по 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10 и на победу «Арсенала» по 5.20.

Форма команд

«Челси» преобразился при Томасе Тухеле. Клуб набрал 64 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у команды 18 побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 55 мячей и пропустил 32 гола.

«Арсенал» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 52 пункта. В нынешнем сезоне команда под руководством Микеля Артеты выиграла 15 поединков, семь раз играла вничью и проиграла 13 матчей. У клуба в активе 49 забитых и 38 пропущенных.

Информация для ставок

  • «Арсенал» и «Челси» забили девять мячей в пяти последних играх в АПЛ
  • «Челси» не проигрывает семь матчей кряду во всех турнирах
  • «Арсенал» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на победу «Челси» и ТМ 2.5 по 3.70.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.84 2.08 1.43 3.00
Лига Ставок 2.55 1.52 1.81 2.01 1.44 2.80
Мелбет 1.87 2.09
1XBET 2.50 1.53 2.50 1.50 1.42 2.88
BetBoom 2.61 1.52 1.83 2.04 1.46 2.82
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:26
Челси фаворит встречи
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