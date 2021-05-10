«Челси» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (12.05.2021)

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вчера, 23:24

«Челси» сыграет против «Арсенала» 12 мая 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой игре можно поставить на победу «Челси» по 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10 и на победу «Арсенала» по 5.20.

Форма команд

«Челси» преобразился при Томасе Тухеле. Клуб набрал 64 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у команды 18 побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 55 мячей и пропустил 32 гола.

«Арсенал» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 52 пункта. В нынешнем сезоне команда под руководством Микеля Артеты выиграла 15 поединков, семь раз играла вничью и проиграла 13 матчей. У клуба в активе 49 забитых и 38 пропущенных.

Информация для ставок

«Арсенал» и «Челси» забили девять мячей в пяти последних играх в АПЛ

«Челси» не проигрывает семь матчей кряду во всех турнирах

«Арсенал» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на победу «Челси» и ТМ 2.5 по 3.70.

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