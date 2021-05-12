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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Арсенал

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Челси
0 : 1
завершен
12 мая 2021, 22:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 387.5 - 306
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.5
Средний возраст: 25.2 - 24.9
Средний рост: 180.5 - 184.5
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 3 - 1
Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 36 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.855.10
Лига Ставок 1.97 3.40 4.20
Мелбет 1.89 3.48 4.67
1XBET 4.90 1.40 6.50
BetBoom 2.01 3.52 3.98
    Еще
     
    46' Гилмор Билли (23) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    65' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    78' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    16' (0:1) Смит-Роу Эмиль (32) (Обамеянг Пьер-Эмерик (14))
     
    66' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Бельерин Эктор (2) вышел на поле
     
    79' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    88' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Чемберс Калум (21) вышел на поле
     
    90+4' Партей Томас (18)
    Голы
    16’ 0:1 Смит-Роу Эмиль
    ассистент Обамеянг Пьер-Эмерик
    Наказания
    90+4’ Партей Томас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хадсон-Одои Каллум Гилмор Билли 46’
    Жиру Оливье Хаверц Кай 65’
    66’ Бельерин Эктор Сака Бакайо
    Зиеш Хаким Аспиликуэта Сезар 78’
    79’ Ляказетт Александр Обамеянг Пьер-Эмерик
    88’ Чемберс Калум Бельерин Эктор
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 2
    		7 Фолы 6
    		9 Угловые 1
    		4 Офсайды 2
    		67% Владение мячом 33%
    		2 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ shlifen (раскрыть)
    13 мая в 17:29, ред.
    Абсолютно прав. Абсолютно. Каждое слово согласен.


    С моей стороны в целом был сарказм, а приняли в штыки. Ок. Тоже напишу пару слов.

    1. Ни чуть не принижаю заслуги Тухеля, и его мастерство. Челси при Лемпарде шел в центре таблицы. По прибытию Тухеля буквально взлетел.

    2. Я уже несколько раз писал, что Абрамович угадал с тренером, а тухелю повезло, пришел в команду с набором молодых игроков и с полной свободой действий. Вот и результат. 2 финала их ожидают. Два раза выиграли МС.

    3. Насчёт того что все произошло ровно так как ты написал только наоборот ведь это правда. Если как ты говоришь Тухель экономит силы, картина должна была быть так как ты написал, тоесть Челси забилбы один, и селбы в глухую оборону. А арсенал доминировал бы но не смог забить. Значит Тухель всё-таки хотел победить каким бы ни был календарь.

    Насчет гадания или предположения итогов матча до его начало не совсем люблю. Можно сказать не хочу, пусть всегда побеждает сильнейший.

    Насчёт того что Тухель должен понимать разницу между АПЛ и лигой 1, написал так как и в правду график игр в АПЛ на столько суров, что многие тренеры Клопп, Моуринью, Пеп, и другие жаловались, и знать это одно, а почувствовать совсем другое. И не удивлюсь если в Челси что-то пойдет не так, клопп тоже не заявит об этом.

    Ну и наконец, насчет того что ЛЧ для Челси обеспечен. Могу чуток поспорить. Минимум надо один из финалов выигрывать. Учитывая что там Лестер и МС думаю это будет не легко сделать. При безупречном исходе в остальных матчах для Ливерпуля и любая потеря очков Челси опять-таки отбросит их на ЛЕ.

    Рад был поговорить, конструктивно. В целом предыдущий пост был сарказмически. Ни в коем случае не хотел обидеть автора "Артета доминировал но...")
    shlifen
    shlifen ответ Beka_byaka (раскрыть)
    13 мая в 15:39
    Что в итоге? Арсенал делит 8-9 место с Эвертоном (у которого 2 игры в запасе). Следующий сезон гарантированно проведут без еврокубков. Челси - в финале кубка Англии, в финале ЛЧ и всё также в топ-4. Артета выиграл матч но провалил сезон, Тухель матч проиграл, но сезон провальным ну никак не назовешь...

    Я смотрю вы любитель оценивать команды уже зная результат. Если вы были уверены в победе Арсенала - почему же не писали об этом до матча?? =)

    По вашему мы с вами понимаем разнице между Лигой 1 и АПЛ, а Тухель её не понимает ?? =)) Или Тухель банально "раскрывает карты" перед финалом ЛЧ, и лишний раз не накручивает игроков в матче который не подразумевает борьбу за что-то?? =))

    P.S. Посмотрите календарь Челси (4 последних матча и все следующие) - и подумайте тренер должен оценивать важность сразу всей дистанции и дозировать силы команды на такой отрезок, или должен требовать "рвать жилы в каждой игре". Я уж не говорю о том КАК ИМЕННО был забит гол Арсенала - без этого была бы нудная ничья...
    DXTK
    DXTK
    13 мая в 14:17
    все же тухэль физрук.....обыгрывает Пепа, но проигрывает его ученику. из-за убожества и подарочка со стороны челси, теперь арсенал на два очка отстает от шпор и на три от европы.
    hazardfan
    hazardfan
    13 мая в 12:31
    Такие матчи бывают. Челси провёл свою худшую игру, но в то же время были лучше соперника. Не будет критиковать Арсенал за стиль, но им эти 3 очка были нужнее. Пусть это поражение будет холодным душем перед важнейшим отрезком сезона.
    Ну ничего, работаем дальше, впереди 2 финала, вперёд Челси
    galem72
    galem72
    13 мая в 12:21
    Отлично! С победой Арс!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ shlifen (раскрыть)
    13 мая в 11:59, ред.
    Что в итоге?? Челси доминировал но победил Арсенал?? Тухель начинает понимать что АПЛ совсем не Лига 1. Тут надо в каждой игре с каждым соперником выкладываться по максимуму.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
    13 мая в 11:14
    Не носитель языка, великого русского. Можно понять и простить. А так спасибо, исправил. Можешь удалять.
    Шуnя771
    Шуnя771
    13 мая в 09:02
    Бывает и так.
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ Beka_byaka (раскрыть)
    13 мая в 08:27
    возрОсла
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ aNOOBis (раскрыть)
    13 мая в 07:23, ред.
    Ахахахаха. Ну ну. В точку. Но тем не менее, победа за арсеналом. НОЛЬтета или ОДИНтета не важно. Главное удержали счёт и интрига за 3-4 места возросла....
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    13 мая в 06:12
    Арсенал тащат Еноты, но не всегда. Полоскать почаще, толк выйдет)
    Klaus-S
    Klaus-S
    13 мая в 06:02
    Неожиданно. Думал ,Челси выиграет .
    Эх, Ливерпуль...
    Надо было очень сильно постараться, что бы не попасть в 4-ку в этом сезоне. Но вам это удалось.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    13 мая в 02:09
    УХ)
    konst19
    konst19
    13 мая в 01:45
    Бестолковая победа
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    13 мая в 01:23
    Мдааа, конечно не получилось, как с измотанными травмами старыми игроками Реала!!! Интересно, что будет в финалах Лиги Чемпионов и Кубка Англии?!
    Кстати, почему нигде не пишут про то, что Де Брюйне пропустит финал Лиги Чемпионов, если он получал по одной жёлтой карточке в обоих матчах против ПСЖ?!
    Imrebellion
    Imrebellion
    13 мая в 00:48
    Классика жанра! А Арсеналу надо перестать мечтать о супер красивой игре с результатом и перейти на прагматичность)
    Там дальше Лестер и Вилла теперь будет также(
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    13 мая в 00:35
    Да просто уже сколько наблюдаю в футболе такую картину, когда команда рассчитывает на успех, надеясь доставить мяч в штрафную через частокол ног, где игрок атаки окружённый толпой соперников должен изловчиться пробить по воротам, ещё и удачно. План, фиговый, как по мне. Разве, что действительно есть Дрогба, обладающий достаточной техникой и физической мощью, способный продавить соперника и Пирло способный выдать феноменальный пас. А так то да, Лэмпса с его ударом и Дидье не хватает. Хотя всё же от Маунта можно было ожидать ударов по воротам.
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one
    13 мая в 00:33
    это АПЛ
    azkan
    azkan ответ Bom Bom (раскрыть)
    13 мая в 00:26
    Скажем, не только ему) Сегодня он ошибся наверное с составом.
    протон1
    протон1 ответ aNOOBis (раскрыть)
    13 мая в 00:25
    зюганов же вроде компартия
    протон1
    протон1 ответ Akatsuki72 (раскрыть)
    13 мая в 00:24
    там нет дидье дрогба. лемпарда. старого состава
    протон1
    протон1 ответ zdeniss (раскрыть)
    13 мая в 00:23
    кто угадал тот и выиграл на ставках. я говорил только так после игры с мс. вот лч могут проиграть расслабившись . лучше бы проиграли. им. как я понимаю после них они две игры проиграли подряд.
    zdeniss
    zdeniss ответ протон1 (раскрыть)
    13 мая в 00:21
    Это не расслабились - результат можно было предугадать, 7(!) изменений в составе с игры с МС, 2 тяжелейшие игры недавно... + сегодня пенсы были уверены, что сильнее Арсенала! Ну и где-то не повезло одним, но повезло другим!
    Ironigor
    Ironigor
    13 мая в 00:21
    Девяносто минут доминировать и не забить ???
    Зато в свои ворота сами себе придумали гол !!!
    Ужасная игра в нападении. Арсенал с победой !!!
    azkan
    azkan
    13 мая в 00:21, ред.
    Одна ошибка все решила. Символично в самом конце отскок мяча Жоржиньо и его реакция. Кепа если сам не ошибается, то как то притягивает ошибки в Челси.
    Тухелю нужно научится, как обыгрывать вот такие бетонированные автобусы. Этот матч показал на сколько зависит игра Челси от формы и присутствия Канте.
    Замены почти ничего не дали. Хотя Жиру и Одои очень старались.
    Но и удача в последних минутах была на стороне пушкарей.
    С ненужной победой Арсенал и и таким ненужным поражением Челси!
    Будем валидолить до конца сезона.
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    13 мая в 00:18
    Снова, как только соперник становится всей командой у своих ворот, у команды возникают огромные проблемы. Понятно, что сложно взламывать такую оборону, но почему так боимся бить? Минус "автобуса" в том, что обзор у вратаря сильно ухудшается, а также вероятность рикошета возрастает. Да и не хватает, конечно, в таких моментах того "старого" Азара, нет человека, который может взять на себя игру, потянуть мяч. А пока имеем то, что имеем.
    протон1
    протон1
    13 мая в 00:17
    к черту челси победа такая с мс. если ты бронзу упустил в чемпионате. да и лигу чемпионов бы не ушатал щас. расслабились
    протон1
    протон1
    13 мая в 00:16
    мы болельщики челси должны быть объективны. что арсенал был силен. желаю челси в будущем удач
    Bom Bom
    Bom Bom ответ azkan (раскрыть)
    13 мая в 00:16, ред.
    Ваш тренер сделал Моура,Пепа, Клоппа, Зидана, Симеоне, но умудрился проиграть Артете))
    протон1
    протон1
    13 мая в 00:15
    арсенал заслуженно победил. столько времени удерживать счет на чужих полях это стоит . дух.
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