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0 : 1
завершен
12 мая 2021, 22:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 387.5 - 306
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.5
Средний возраст: 25.2 - 24.9
Средний рост: 180.5 - 184.5
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 3 - 1
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Стадион Стэмфорд Бридж
|16’
|0:1
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Смит-Роу Эмиль
ассистент Обамеянг Пьер-Эмерик
|90+4’
|Партей Томас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хадсон-Одои Каллум
|Гилмор Билли
|46’
|Жиру Оливье
|Хаверц Кай
|65’
|66’
|Бельерин Эктор
|Сака Бакайо
|Зиеш Хаким
|Аспиликуэта Сезар
|78’
|79’
|Ляказетт Александр
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|88’
|Чемберс Калум
|Бельерин Эктор
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|19
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|6
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|9
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|2
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|2
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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