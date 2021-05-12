В 1 Аррисабалага Кепа Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 98

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 78

П 24 Джеймс Рис Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 98

З 15 Зума Курт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 109 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 98

З 6 Силва Тиаго Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 91 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 98

П 21 Чилуэлл Бенжамин Всего навесов: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 98

П 23 Гилмор Билли Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 45

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 95 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 98

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 98

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 98

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 16 Менди Эдуар

З 3 Алонсо Маркос

З 57 Ливраменто Валентино

З 33 Эмерсон

П 55 Анджорин Фаустино

П 22 Зиеш Хаким Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 20

Н 11 Вернер Тимо

Н 18 Жиру Оливье Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 33