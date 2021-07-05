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«ЧФР Клуж» — «Борац»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (06.07.2021)

вчера, 16:47

Шестого июля в Румынии пройдет матч квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «ЧФР Клуж» и «Борац».

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Ставки букмекеров

Аналитики отвели хозяевам этой игры статус очевидного фаворита. Поставить на победу «Клужа» букмекерская контора Мелбет предлагает с коэффициентом 1.36. Ничья в противостоянии котируется в 4.50, а победа «Бораца» идет за 9.20.

Также букмекер больше шансов отводит на то, что игра получится результативной. Исход ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 1.99.

Форма команд

В минувшем розыгрыше чемпионата Румынии «ЧФР Клуж» в упорной борьбе завоевал титул. На финише кампании команда воспользовалась ошибками «Стяуа» и оторвалась от ближайшего конкурента на девять баллов.

В ходе летней подготовки футболисты «Клужа» провели пять контрольных встреч. Среди них отметим минимальную победу над московским «Динамо» (1:0), а также ничейный исход в противостоянии с «Уйпештом» (1:1).

«Борац» — это новоиспеченный чемпион Боснии и Герцеговины. Минувший розыгрыш чемпионата команда завершила на первом месте, опередив «Сараево» в борьбе за золотые медали только на два пункта.

Готовясь к квалификации Лиги чемпионов, боснийский клуб сыграл только один контрольный поединок. В нем удалось с минимальным счетом обыграть «Муру» (1:0).

Информация для ставок

• «ЧФР Клуж» одержал 3 победы в 5 прошлых официальных матчах на своем поле
• В 3 последних официальных матчах «Борац Бани» выиграла ставка ТМ(2,5)
• «Клуж» не проигрывал в 8 из 10 последних поединках во всех соревнованиях

Прогноз

Учитывая, что «Борац» заметно уступает сопернику в классе, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Клужа» с форой (-1) по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.

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shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Хозяева не проиграют
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