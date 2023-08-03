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ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

вчера, 13:48
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.023.853.59
Pari 2.20 3.60 3.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

ЦСКА после поражения в первом туре от «Урала» (1:2), сделал выводы и исправился в последующих встречах. Команда набрала три очка после двух туров в РПЛ и теперь обязана добиваться самых высоких результатов, чтобы не отпустить вперед «Спартак». В матче с «Локомотивом» хозяев ждет жестокое сопротивление и Артем Дзюба, который с партнерами попытается сыграть удачно на контратаках. В прошлом туре «Локомотив» без проблем разобрался на выезде с «Факелом» (4:1).

«Локомотив» набрал четыре очка в двух турах РПЛ, что можно назвать неплохим результатом. «Железнодорожники» очень хотят быть в группе лидеров и для этого очень важно, как минимум не проиграть в дерби с ЦСКА. Если команда сможет удержать хотя бы ничью, то оставит ЦСКА за своей спиной по результатам нынешнего тура. Два последних матча «Локомотива» завершились выездной победой над «Ахматом» (3:2) и разгромом «Оренбурга» в кубке России (6:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.72 1.71 2.20
Pari 2.08 1.75
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:55
Московское дерби ожидаю открытым и позитивным с точки зрения атакующего футбола. Обе команды в начале сезона забивают постоянно и в каждом матче, как и пропускают прилично. Обе команды имеют большие проблемы в обороне - если у ЦСКА тут и травма Дивеева с Виллианом вмешались, то у Локомотива в целом , кроме выздоровевшего Фассона одна несыгранная молодежь. Зато линии атаки на заглядение в каждом из коллективов. Учитывая начало сезона, то футбол будет скоростным, быстрым и с множеством моментов, ибо обе команды играют от атаки. Последняя дуэль на ВЭБ Арене была ничейной 1-1, ну и сейчас все шансы на то, что команды обменяются голами очень высоки. Пока что в каждом матче чемпионата команды играют на ОЗ.
Гость
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