ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

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вчера, 13:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

ЦСКА после поражения в первом туре от «Урала» (1:2), сделал выводы и исправился в последующих встречах. Команда набрала три очка после двух туров в РПЛ и теперь обязана добиваться самых высоких результатов, чтобы не отпустить вперед «Спартак». В матче с «Локомотивом» хозяев ждет жестокое сопротивление и Артем Дзюба, который с партнерами попытается сыграть удачно на контратаках. В прошлом туре «Локомотив» без проблем разобрался на выезде с «Факелом» (4:1).

«Локомотив» набрал четыре очка в двух турах РПЛ , что можно назвать неплохим результатом. «Железнодорожники» очень хотят быть в группе лидеров и для этого очень важно, как минимум не проиграть в дерби с ЦСКА . Если команда сможет удержать хотя бы ничью, то оставит ЦСКА за своей спиной по результатам нынешнего тура. Два последних матча «Локомотива» завершились выездной победой над «Ахматом» (3:2) и разгромом «Оренбурга» в кубке России (6:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей «Локомотив» проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.