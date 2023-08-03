ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.17. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.
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завтра, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.
Форма команд
ЦСКА после поражения в первом туре от «Урала» (1:2), сделал выводы и исправился в последующих встречах. Команда набрала три очка после двух туров в РПЛ и теперь обязана добиваться самых высоких результатов, чтобы не отпустить вперед «Спартак». В матче с «Локомотивом» хозяев ждет жестокое сопротивление и Артем Дзюба, который с партнерами попытается сыграть удачно на контратаках. В прошлом туре «Локомотив» без проблем разобрался на выезде с «Факелом» (4:1).
«Локомотив» набрал четыре очка в двух турах РПЛ, что можно назвать неплохим результатом. «Железнодорожники» очень хотят быть в группе лидеров и для этого очень важно, как минимум не проиграть в дерби с ЦСКА. Если команда сможет удержать хотя бы ничью, то оставит ЦСКА за своей спиной по результатам нынешнего тура. Два последних матча «Локомотива» завершились выездной победой над «Ахматом» (3:2) и разгромом «Оренбурга» в кубке России (6:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Локомотив» проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба коллектива достаточно забивают в последние месяцы, и в этой встрече у зрителей также есть большие шансы увидеть много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.